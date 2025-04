Finalizada la campaña electoral, en el preámbulo de su llegada al poder, la gobernadora Jenniffer González se topó con un panorama que la obligó a revisar el orden en el que había anticipado que pondría sus compromisos programáticos y establecer una nueva lista de prioridades que se ajustara más a las necesidades apremiantes que identificó cuando pisó La Fortaleza.

Hoy, a 100 días de haber iniciado su mandato, el 2 de enero, la primera ejecutiva reconoce que tiene nuevos retos y desafíos de gobernanza, como el precario estado en el que encontró el sistema de generación eléctrica -cuando entendía que el problema más crítico estaba en la transmisión y distribución-, y la expansiva política de recortes del presidente Donald Trump que amenaza los servicios en agencias clave.

A pesar de que diversas voces han criticado públicamente el lento arranque de la ejecución gubernamental -en un contexto en el que aún no hay un gabinete completo confirmado-, González se expresa orgullosa de su labor al inicio del cuatrienio.

PUBLICIDAD

“Son 100 días de oportunidad, de cambios dramáticos en muchas áreas, en el seguimiento a las cosas”, afirmó la gobernadora con aplomo.

La “gran preocupación” de la primera ejecutiva, reconoció, es que no se pierdan fondos federales destinados a la reconstrucción de Puerto Rico y el “mayor reto”, insistió, es “la fase energética”.

“Encontramos un sistema frágil, débil, con más de 21 unidades generatrices fuera de operación, algunas con averías de hasta 14 años atrás, lo que significa que van a requerir permisos nuevos. Cuando tú ves todo eso, nos obligó a hacer un comité de trabajo antes de juramentar como gobernadora, cinco reuniones que produjeron dos legislaciones, que ahora nos permiten diversificar la cartera energética”, sostuvo.

González, quien es miembro del Partido Republicano liderado por Trump, reconoció que las políticas públicas que el presidente estadounidense ha impuesto impactan la isla, y la mantienen a ella “vigilante”, así como en la búsqueda de generar “riqueza” para Puerto Rico, utilizando como ancla la manufactura y el turismo.

La gobernadora Jenniffer González recibió a El Nuevo Día en el Salón Azul de La Fortaleza. (Ramon "Tonito" Zayas)

Sentada en una de las butacas estilo barroco del Salón Azul de La Fortaleza, la gobernadora comentó a El Nuevo Día que, junto a su esposo, José Yovín Vargas, se siente privilegiada de vivir en la Mansión Ejecutiva. Compartió que ambos disfrutan de la vista hacia la bahía de San Juan y frecuentan todos los lugares del recinto histórico, pero el favorito, por su amplitud, es el Salón de los Espejos, donde sus gemelos, José Yovín Jorge y Jenniffer Nydia Mercedes, pueden jugar a sus anchas.

PUBLICIDAD

“Podemos poner los nenes a correr ahí sin miedo a que vayan a romper nada. Y, obviamente, que no vayan a coger un golpe porque hay una alfombra”, puntualizó.

González confía en que su estadía en el Palacio de Santa Catalina no terminará cuando acabe el cuatrienio, y desde ya se prepara para extender su permanencia más allá del 2028.

¿Cómo define estos 100 días?

– Visión con ejecución, acción. Acción por Puerto Rico (como se llama su programa de gobierno). Estamos viendo acciones concretas, pasos acelerados. Aquí estamos atendiendo las cosas que, de ordinario, ocurren, pero con la visión de cumplir los compromisos programáticos. Yo estoy cumpliendo con el pueblo.

Resaltó, a modo de ejemplo, lo que entiende ha sido la agilidad de su gobierno con el trámite de permisos, haber creado la figura de un zar de Energía y un comité de trabajo para atender específicamente el tema energético, la entrega de más de 300 títulos de propiedad, disminuir la incidencia delictiva “en comparación con el año pasado”, el nombramiento de Joseph González como comisionado de la Policía, dar paso a una oficina adscrita a La Fortaleza para atender la población de adultos mayores –cuya pertinencia es cuestionada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)–, dar prioridad a los referidos de posible maltrato a menores, la digitalización del Registro Estatal Voluntario de Adopción y “estrechar lazos con las agencias federales”, entre otras iniciativas.

¿Qué logró Jenniffer González en sus 100 días? Confesó un desacierto La gobernadora de Puerto Rico desglosó sus logros, retos y preocupaciones.

Desaciertos, ¿ninguno?

– ¿Desaciertos? (pausa) Vamos a buscar un desacierto. Debo tener alguno, si me das “break” (tiempo) pienso... (pausa) y te doy porque, en este momento, no me viene ninguno a la mente, pero debo tenerlo. Desacierto... cuando se discutió el plan fiscal (de la Autoridad de Energía Eléctrica, AEE) por la Junta de Supervisión, pues no hubo una coordinación con nuestra oficina, o sea, nosotros no pudimos ver esa primera recomendación. Eso provocó que nos reuniéramos posteriormente y estableciéramos una línea de comunicación.

PUBLICIDAD

¿Hubo una brecha con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)?

– Al principio. No nos notificaron del contenido de ese plan fiscal para la AEE, y yo entendía que nosotros debíamos haberlo visto primero. Tuvimos una excelente reunión posterior a eso, y ahora tenemos comunicación. Yo creo que eso, de un desacierto, se convirtió en una gran oportunidad para establecer muchas de las cosas que estamos haciendo.

¿Ha tenido que hacer cambios en sus prioridades a raíz de lo que encontró en el gobierno?

- La más importante fue la energética. Yo creo que nadie veía cuán grave pudiera estar el sistema eléctrico.

¿Estaba peor?

- Sí, porque se sabía de los problemas de transmisión y distribución. Recuerda que el “issue” de la campaña fue LUMA. Sin embargo, cuando llegamos, era la generación. No tenemos generación suficiente, no tenemos plantas suficientes para la generación de electricidad. Así que hubo ahí… Recibimos un escenario distinto, al que se esperaba.

Agregó que “otro gran reto” de su administración es cómo quedará el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE, y dijo que está “siendo bien cautelosa con el uso de los fondos estatales”.

La gobernadora Jenniffer González desde la Torre Austral de La Fortaleza. (Ramon "Tonito" Zayas)

El tema energético fue punta de lanza durante la campaña política y su promesa puntual, en ese momento, fue cancelar el contrato con LUMA, ¿dónde quedó eso?

– Eso está ahí. Eso va a ocurrir. Lo que pasa es que, en este momento, tenemos un problema de generación, lo que significa que, porque tenemos tantas unidades fuera y no tenemos suficiente generación para cumplir la demanda, en cualquier momento se puede caer el sistema. El sistema está tan frágil que, ahora cuando vengan los meses calurosos, aumenta más esa demanda; no vamos a alcanzar lo mínimo para poder operar.

PUBLICIDAD

¿Y cuándo daría paso a ese asunto?

– Bueno, ya se están haciendo gestiones. Ahora mismo (el martes), está en Puerto Rico un comité del Departamento de Energía. La semana pasada, estuvo EPA (Agencia federal de Protección Ambiental). La semana anterior, tuvimos otros funcionarios de Energía Federal. Se están recibiendo ya propuestas. Se abrió el RFP (solicitud de propuestas) para que, a través de alianzas público-privadas, recibiéramos esas propuestas que el zar (de Energía, Josué Colón) evaluará en su momento, y las recomendará. Sí, se están recibiendo. Así que, una vez eso ocurra y tengamos ya un campo de acción de qué alternativas vamos a tener para aumentar la generación, debemos enfocarnos en la parte de transmisión.

Sobre la intensa política de reducción del gasto público de la administración Trump, que ya se ha hecho sentir localmente en el Departamento de Educación, el de Salud y la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción, la gobernadora afirmó que, a raíz de la ofensiva federal, está “recortando los gastos de los contratos del gobierno”.

“Esos recortes tienen una razón de ser. Yo quiero reagrupar, ver cuáles son las prioridades que vamos a estar asignando a base de los compromisos que contraemos con el pueblo de Puerto Rico. A nivel federal, pues es más grande el gobierno. Nosotros vamos a ser impactados si son por órdenes ejecutivas. Hay otros que son asignaciones por ley. Para mí, lo más importante es mantener las asignaciones que logramos en el Congreso para la reconstrucción de Puerto Rico”, dijo.

PUBLICIDAD

¿Cómo paliar esos recortes y cómo evitar un colapso del gobierno en Puerto Rico cuando la JSF ha dicho que más de la mitad del presupuesto proviene de fondos federales? ¿Cuál es su plan?

– Nosotros nos vamos a mantener trabajando con la Casa Blanca. Si hubiera recortes, obviamente, tenemos que sentarnos con la Junta y tenemos que sentarnos con el gobierno federal a ver cómo los trabajamos. Pero la mayoría de los recursos que tiene el gobierno de Puerto Rico vienen del gobierno federal, y nosotros tenemos que... Por eso creo en reducir las contribuciones. Por eso creo en realinear el gasto público, porque no podemos depender exclusivamente de eso. Tenemos que crear riqueza. Por eso también la apuesta en la manufactura y el turismo.

¿Usted le garantiza a los puertorriqueños que no va a haber un colapso del gobierno, una recesión económica a causa de esas políticas de Trump?

– Nosotros tenemos que estar monitoreándolo todo, todos los días. Porque, cuando tú dependes de lo que se haga en la nación, cuando tú no tienes dos senadores, cuatro congresistas, que no puedes tomar decisiones sobre el uso de muchos de esos fondos a nivel federal, tenemos que estar vigilantes. Y yo estoy vigilante y estableciendo todas las relaciones con el gobierno federal para que Puerto Rico pueda sobrellevar cualquiera de estas medidas... Nosotros no podemos depender exclusivamente del uso de fondos federales. La realidad es que el modelo económico de Puerto Rico tiene que cambiar, y tiene que cambiar para su producción, para su manufactura. Tenemos que elevar el ingreso que nuestra gente recibe, y eso conlleva que el gobierno tiene que volver a recalcular cuánto le estamos quitando a la gente.

PUBLICIDAD

Pero eso toma tiempo. ¿Sufrirá el puertorriqueño en ese lapso las consecuencias de las medidas de Trump?

– Yo no voy a hacer vaticinios sobre políticas económicas del presidente. A nivel local, estamos tomando las acciones pertinentes para crear un mejor ambiente de inversión, un mejor ambiente de desarrollo económico, un ambiente de permisos y, ciertamente, un ambiente donde se le penalice menos a la gente con el pago de sus contribuciones. Por eso, estamos hablando de esta primera parte de reforma contributiva. Por eso, en agosto queremos una reforma contributiva en su totalidad.

(Ramon "Tonito" Zayas)

¿Un inicio lento?

La gobernadora rechazó las críticas de que su administración haya tenido un inicio lento estos primeros 100 días y defendió el que, antes de tomar decisiones o ejecutar, haya creado una serie de comités de trabajo sobre diversos temas que califica de urgentes, como el de energía, permisos y los cambios al sistema tributario.

“Yo estoy tomando la plataforma, el contrato que tuve con el pueblo de Puerto Rico de las cosas que iba a hacer, y estoy haciendo lo que dice ahí que iba a hacer. Quedan cosas. Claro que quedan cosas. En 100 días, hemos hecho más de 100 logros, pero todavía me quedan logros por ejecutar”, aseveró.

En cuanto a los nombramientos, sostuvo que solo le resta por hacer la designación de quienes encabezarán la Oficina del Contralor y la Administración de Servicios de Salud, para la que, dijo, tenía un candidato, pero ya no está disponible.

Cuando juró al cargo dijo que sería la gobernadora “de todos los puertorriqueños”, ¿eso quedó atrás, porque sus nombramientos a jefes de agencias son todos del miembros del Partido Nuevo Progresista, para la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones no hubo consenso político y, para la procuraduría de las Mujeres, no se buscó el aval de las líderes feministas?

PUBLICIDAD

– Mi jefe de oficina propia es independentista, el licenciado César Alvarado. Yo tengo empleados aquí en La Fortaleza que militan en otros partidos políticos, reclutados por mí. Así que yo dije que yo iba a gobernar para todo el mundo. Lo que pasa es que, a mí, nadie me va a imponer en dónde va a estar cada cual. Yo voy a buscar trabajar y buscar la gente con las mejores capacidades para los puestos del gobierno. Yo no lo tengo que hacer por cuotas.

Se le critica por hacer nombramientos de personas de su confianza o de su círculo más cercano, que quizás no son las más aptas, ¿cómo reacciona a eso?

– La crítica de la oposición. Pero, ¿qué esperaban? ¿Que yo nombrara a (Juan) Dalmau en el gobierno? ¿Qué esperaban? ¿Que nombrara gente que el pueblo rechazó para establecer política pública? No. El gobierno de Puerto Rico, el pueblo, me dio un mandato. Yo tuve un equipo de trabajo que trabajó en la plataforma de gobierno que el pueblo refrendó. ¿Qué mejor que utilizar esas mismas personas que trabajaron en esa plataforma para hacer el gabinete? Yo no veo que ese cuestionamiento se le haya hecho a otro gobernador. Se me hace el cuestionamiento a mí, que tuve un mandato contundente, que prevalecí por más de ciento veintipico de mil de votos, así que el pueblo me dio el poder, y yo pedí también que me dieran una Asamblea Legislativa para confirmar este gabinete, así que el pueblo me dio ese juicio para yo evaluar esos candidatos.

PUBLICIDAD

¿No le preocupa la concentración de poder en un matrimonio, Francisco Domenech y Verónica Ferraiuoli? Ella como secretaria de Estado la sustituye en su ausencia, y él, como secretario de la Gobernación, es el jefe del gabinete ejecutivo.

– ¿Y qué había antes aquí (en La Fortaleza)? ¿El gobernador (Pedro Pierluisi) no tenía a su hermana (Caridad Pierluisi) como jefa de gabinete? ¿Eso no es concentración de poder? Yo creo que uno tiene que ser bien juicioso con las cosas que uno trae... El que yo tenga dos personas cualificadas, que han estado trabajando conmigo, que políticamente han trabajado conmigo, que me ayudaron en la confección del plan de gobierno, me parece que son las dos personas idóneas para trabajar en el gabinete. La gran diferencia es que el secretario de la Gobernación no supervisa a la secretaria de Estado. Soy yo.

“Yo no veo concentración de poder”: gobernadora saca la cara por Verónica Ferraiuoli y Francisco Domenech "Va a ser una de las mejores secretarias de Estado”, opinó la gobernadora sobre la también directora del Distrito de Convenciones y cuyo su esposo ocupa los puestos de secretario de la gobernación y director de AAFAF.

¿Jennifer González es gobernadora de cuatro años o de ocho años?

- Yo espero ser reelecta por el pueblo de Puerto Rico. Por eso, estoy haciendo el trabajo, dedicándole largas horas de cada día para cumplirle al pueblo de Puerto Rico, así que yo estoy enfocada en cumplir y ejecutar.

¿Jenniffer González irá a la reelección? Mira lo que contestó En el marco de sus primeros 100 días al mando del país, la gobernadora de Puerto Rico se sinceró sobre su futuro en La Fortaleza.

Precisamente, el jueves, a partir de las 5:30 p.m. el comité de campaña de la gobernadora realizaría una actividad de recaudación, en el Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino, para celebrar sus 100 días en el poder. La gobernadora dijo que las taquillas comenzaban en $50, pero las “VIP” o preferentes ascendían a $1,000.

“¿Qué tú quieres que te diga? ¿Que haga como políticos que te dicen: ‘Voy a evaluarlo’, pero recaudan dinero? Yo tengo que recaudar dinero para esa campaña, así que yo estoy cumpliendo con una obligación. Además, si yo estoy recaudando, yo tengo que manifestar una intención de correr una candidatura", aseveró.