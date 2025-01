Joseph González, jefe del FBI, es el nuevo comisionado de la Policía

“Obviamente, si esto hubiera ocurrido antes de que la sesión empezara en funciones, él pudiera ocupar el cargo y rescindía el del FBI. Pero como, en este momento, está nominado, hasta que el Senado de Puerto Rico no evalúe su nombramiento y lo confirme en propiedad, pues no puede entrar a hacer la función”, explicó la gobernadora.

Quién es el nominado

“ Gracias a Dios, me lo va a pagar el gobierno federal. Le sale en cero centavos al pueblo de Puerto Rico. Por eso, tardé casi un mes para que me lo autorizaran en un destaque federal”, sostuvo la gobernadora cuando se le preguntó sobre el salario de González Falcón, pero no proveyó cifras.

Alexis Torres fue entrevistado para el puesto

“Esto bueno, grande, y le adelanta mucho al gobierno de Puerto Rico. Nuevamente, no. Aquí no hay condiciones ningunas. Aparte, yo no me voy a dejar presionar por nadie”, añadió la mandataria.