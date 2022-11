El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) anunció este miércoles el archivo de una querella en contra del alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, tras no encontrar evidencia de un presunto esquema de empleados fantasmas en su oficina mientras fue senador.

De esta manera, el PFEI concurrió con el Departamento de Justicia, que había concluido que no procedía la designación de un FEI para investigarlo.

La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia, tras una investigación preliminar, no encontró causa suficiente para concluir que Romero Lugo habría cometido irregularidades en el reclutamiento y el pago a empleados de su oficina senatorial.

“Luego de nuestra evaluación, acogemos la recomendación del secretario de Justicia y determinamos que en este caso no existe el quantum de prueba necesario para la designación de un FEl. Más bien, la querella se basó e conjeturas y opiniones no confirmadas. De conformidad con lo expresado, se ordena el archivo definitivo de este asunto”, reza en su parte final la resolución emitida por el PFEI.

Mediante un comunicado de prensa, el PFEI explicó que la pesquisa inició con una querella presentada por una exempleada de Romero Lugo, cuando este presidía la Comisión de Gobierno y Asuntos Electorales. Romero Lugo prescindió de los servicios de la empleada, Raquel Vélez Molina, cuando dejó de presidir dicha comisión senatorial.

Posteriormente, la exempleada denunció que el senador mantenía en su oficina a ciertos contratistas como empleados fantasmas y que manejaban asuntos desde su oficina senatorial para adelantar su candidatura a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

No obstante, la División de Integridad Pública concluyó que no había prueba que sustentara la querella, pues los contratistas realizaban las labores establecidas en sus contratos, no se encontró evidencia de manejo impropio de propiedad o recursos públicos y no surgieron testigos que confirmaran haber recibido instrucciones políticas de Romero Lugo, detalló el PFEI.

Romero Lugo aún está siendo investigado por la División de Integridad Pública, los representantes de distrito Juan Oscar Morales y Jorge “Georgie” Navarro, por otra querella relacionada a la coordinación que realizó con la empresa J.R. Asphalt para asfaltar carreteras en San Juan.