El gobernador Pedro Pierluisi expresó hoy, jueves, que, por el momento, no contempla designar un secretario en propiedad para el Departamento de Educación, y dejará que continúe la gestión del secretario interino Eliezer Ramos porque la Legislatura todavía tiene pendiente la confirmación de un sinnúmero de nominados, a falta de alrededor de un mes para que acabe la sesión legislativa.

“Ahora mismo hay un número significativo de nombramientos pendientes de confirmación en el Senado. Es importante que se atiendan. Salvo muy raras excepciones, yo no voy a estar haciendo nombramientos adicionales hasta que se atiendan todos los que están pendientes de confirmación”, comentó Pierluisi.

“Tienen que agilizar los trabajos de confirmación. Yo siempre puedo hacer nombramientos adicionales, puedo hacer nombramientos en receso y las personas asumen el cargo. No descarto hacer nombramientos adicionales. Pero en este momento, vuelvo y digo, ¿para qué? Si están inundados de designaciones que no han atendido”, condenó.

El gobernador agregó que “el Departamento (de Educación) ahora mismo está muy bien atendido”, y agregó que un eventual nombramiento de Ramos al cargo “es una decisión muy personal de mi parte y yo la voy a tomar en su debido momento”.

“Pero si yo nombro al secretario ahora o lo designo, lo estoy sometiendo a un proceso de confirmación cuando, vuelvo y repito, hay decenas de confirmaciones pendientes. Así que la decisión la voy a tomar en el momento oportuno”, insistió. “Ahora mismo no estoy haciendo designaciones adicionales porque lo que estoy en espera que me confirmen las que he hecho. Son muchas ya”.

“Pero repito, el departamento está en muy buenas manos. No tengo queja alguna en cuanto al desempeño del Departamento al mando de Eliezer Ramos”, afirmó.