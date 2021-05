El gobernador Pedro Pierluisi dio otro espaldarazo este martes a la implementación de un currículo con perspectiva de género en las escuelas públicas del país como una de las estrategias para hacer frente a la violencia machista.

Asimismo, exhortó a quienes se oponen al currículo a que esperen que el documento se haga público para emitir comentarios. El primer ejecutivo dijo ayer que el Comité PARE (Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género) le recomendaría comenzar con el currículo en agosto.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la división de ONU Mujeres, define perspectiva de género como una forma de ver o analizar, que consiste en observar el impacto del género en las oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas.

“Basta ya de etiquetas. Aquí esto de perspectiva de género algunos lo rechazan nada más que de escucharlo. Por favor, que miren el currículo cuando se presente”, expresó en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

Pierluisi reconoció que los padres tienen el derecho de tomar decisiones sobre la educación de sus hijos, pero recordó que el gobierno también tiene la responsabilidad de lograr la igualdad entre los seres humanos.

“Siempre el padre tiene la última palabra en cuanto a la educación de sus niños porque así lo establece la ley orgánica del Departamento de Educación. Los padres siempre pueden objetar a que le enseñen algo a su hijo o su hija, siempre va a poder objetar, pero el propósito de ese currículo de perspectiva de género es lograr lo que yo comencé diciendo: que haya una cultura de respeto, que haya una cultura de igualdad. Que todos nos tratemos igual y respetemos a las niñas, a los niños, a los jóvenes, las jóvenes y los que se identifican con un género particular o tienen una orientación sexual particular que quizás es diferente a la tuya. Respeta, respeta. No es tolerar, es respetar”, subrayó.

“Hay que propiciar eso para que desde niño y desde jóvenes en Puerto Rico tengamos esa apertura y respeto que hace falta en nuestra sociedad”.

Aunque en 2015 el Departamento de Educación emitió una carta circular para incorporar la perspectiva de género en los currículos escolares, la administración de Ricardo Rosselló Nevares eliminó este tipo de enseñanza.