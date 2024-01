Aunque favoreció los aumentos en los precios de boletos de la transportación marítima hacia Vieques y Culebra para no residentes que entrarán en vigor este verano, el gobernador Pedro Pierluisi mantuvo este viernes abierta la puerta a implantar una tarifa diferenciada para trabajadores que viajan regularmente a las islas municipio.

“En cuanto a los trabajadores, hay que evaluarlo. Es una situación diferente. Si es un trabajador que está visitando Culebra regularmente, por decir, para una obra de construcción, eso se puede evaluar, la posibilidad de que tenga una tarifa (más baja)”, dijo Pierluisi a la prensa tras un evento oficial en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar.

Dejó claro, sin embargo, que apoya el incremento en las tarifas para turistas locales e internacionales. A partir de este verano, los no residentes pagarán $11.25 para trasladarse entre el terminal de Ceiba y las islas municipio. Al presente, la tarifa de Vieques es de $2 y la de Culebra, de $2.25 para todos los pasajeros, por lo que el nuevo precio representará aumentos de 462.5% y 400%, respectivamente.

Los alcaldes de Vieques y Culebra, José “Junito” Corcino y Edilberto Romero, respectivamente, han expresado sus objeciones al cronograma establecido por la Autoridad de Transporte Integrado para los ajustes, al señalar que se podrían ver afectados familiares y equipos deportivos que se trasladan a las islas municipio. Romero mencionó, además, que el ayuntamiento aún delinea los detalles para implantar su propio impuesto de $2, cuyos recaudos se destinarían a esfuerzos de conservación ambiental.

“Yo lo veo con buenos ojos, particularmente cuando estamos hablando de turistas, el que paguen más que los residentes”, dijo Pierluisi.

Al cuestionársele por qué se planifica aplicar el aumento sin considerar antes alternativas para otros grupos afectados, Pierluisi insistió en que las tarifas “no están en vigor todavía”.

“Ya era hora que, sin afectar a los residentes, se pague más por los viajes a Culebra y Vieques. Hablar de pagar $11 por un viaje no es una cantidad exorbitante, y más cuando estamos hablando, principalmente, de turistas que van a estar visitando esas islas”, replicó.

“Admito que la situación de un trabajador que no meramente fue de un día para otro, (sino) que va a estar allí gran parte del tiempo, habría que evaluarla. Posiblemente, el patrono de ese trabajador debería estar pagando por esa transportación, pero ese detalle no lo tengo a la mano. No necesariamente ese costo va a venir del bolsillo del trabajador. Eso dependerá del arreglo que tiene con el patrono o la entidad que está llevando a cabo el servicio”, añadió Pierluisi.