Pedro Pierluisi advierte que no todas las escuelas tendrán acondicionadores de aire para afrontar el calor extremo

“Los recursos son limitados. No tenemos recursos ilimitados, pero sí la secretaria está muy consciente de la situación. Como ya se había dicho, no todas las escuelas están aptas para tener un sistema de aire acondicionado porque no necesariamente tienen la infraestructura necesaria. Aquí se necesitan -en muchas ocasiones- una subestación particular, con una capacidad particular. No es solo comprar el sistema de aire acondicionado, sino también es que pueda funcionar adecuadamente”, agregó.