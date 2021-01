Ante los reclamos de parte de la clase magisterial y médica del país para que haya unas garantías más allá de la vacunación para retomar las clases presenciales en las escuelas públicas, el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que la seguridad y la salud será una prioridad, pero insistió en que el sistema académico “no puede permanecer penalizado indefinidamente”.

“No podemos seguir postergando algo que es inevitable y que hay que llevar a cabo. O sea, no podemos mantener a nuestros niños en sus casas sin recibir educación presencial indefinidamente. Hay que ya aceptar que tenemos que prepararnos para esa reapertura, que va a ser gradual y parcial”, señaló el gobernador a su llegada a la juramentación del alcalde de Humacao, Rey Vargas.

La semana pasada, el gobernador reafirmó sus planes para retomar las clases presenciales en el sistema a partir de marzo, aunque aclaró que todo dependerá de los niveles de positividad del COVID-19 en la isla y de que todo el personal docente y no docente esté debidamente vacunado. Agregó que la reapertura será parcial y que, según lo ha diseñado preliminarmente, podría comenzar con los grados de kinder y duodécimo.

“No quiero escuchar resistencia que básicamente signifique que ni tan siquiera nos debemos preparar, no. Hay que prepararse, hay que planificar las cosas. La seguridad y la salud del personal docente y no docente, así como del estudiantado es clave, y nos vamos a asegurar de que estén debidamente protegidos, pero la actitud de todo el mundo tiene que ser que nuestro sistema escolar o educativo no puede permanecer penalizado indefinidamente”, subrayó.

Junto con el anuncio de una próxima apertura, el gobernador le dio un ultimátum a la secretaria de Educación, Elba Aponte, así como a los jefes de las demás agencias concernientes, para que las escuelas estén listas en marzo para recibir a los estudiantes luego de un año de paralización a causa de la pandemia.