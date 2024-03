Pedro Pierluisi anuncia inyección de $776 millones para 23 proyectos de mitigación de desastres naturales

Luego que el Departamento de la Vivienda, que maneja el programa, evaluara 205 solicitudes, fueron preseleccionados 23 proyectos de 15 municipios, cuatro agencias del gobierno y dos centros de salud no gubernamentales .

“Evaluamos la efectividad de los proyectos, el plan de operación y su mantenimiento. Las cosas no solamente tienen que construirse, tienen que operarse y mantenerse, y eso es un elemento importantísimo al momento de la toma de decisiones ”, estableció Rodríguez.

“Sabíamos que estábamos compitiendo con muchos municipios y teníamos la esperanza que este proyecto fuera escogido, porque Utuado siempre es impactado cada vez que viene un evento atmosférico ”, comentó el alcalde Jorge Pérez Heredia , aunque aseguró que la asignación de $60,000 conferida no será suficiente para restaurar los 70,714 pies lineales de las cuencas hidrográficas del río Grande de Arecibo y el río Viví, en Utuado, por lo que tendrán que solicitar más fondos.

Las instrumentalidades públicas beneficiadas son la Autoridad de los Puertos, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Mientras, las entidades no gubernamentales fueron Med Centro, en Ponce ($41,807,637), y el Hospital Menonita, en Aibonito ($34,230,786).

Responde a Jenniffer González

“Yo opino sobre las propuestas. Si estamos hablando de la propuesta que tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), lo he dicho de diversas maneras, desde que es una barbaridad hasta que es un disparate. Es absurda y voy a seguir diciéndolo”, expresó el gobernador.

Además, Pierluisi reafirmó que sus comportamientos no han sido machistas y recalcó que sus comentarios en contra del planteamiento de González también van dirigidos a su grupo asesor sobre el manejo de la quiebra de la AEE.

“Siempre me he referido a la propuesta. A las personas, las trato con mucho respeto, sean quienes sean, sean del género que sean. Eso ha sido así, mi trayectoria por toda mi vida. No tengo ni que defenderme de eso realmente”, opinó Pierluisi.