Aun ante las dilaciones en los trabajos de reparación que Genera PR encamina en varias plantas de generación claves, el gobernador Pedro Pierluisi se expresó este sábado confiado en que la adquisición del gobierno de las unidades portátiles instaladas por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) será suficiente para evitar una repetición de los apagones selectivos registrados el verano pasado.

“Lo importante es que tengamos esa generación, cosa de que las reparaciones se sigan dando, el mantenimiento requerido para las plantas generatrices se siga dando, en lo que continuamos transformando el sistema eléctrico. Obviamente, con esos 350 megavatios (MW) de generación adicional, no debemos tener problemas de interrupciones mayores como las tuvimos, principalmente, en mayo del año pasado”, señaló Pierluisi.

De acuerdo con informes que LUMA Energy ha sometido al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), entre el 1 de octubre de 2022 –justo después del paso del huracán Fiona– y el 31 de octubre del año pasado, se registraron 98 relevos de carga asociados a fallas en el sistema de generación. El grueso de estos eventos ocurrió entre junio y agosto de 2023, período en el que coincidieron la transición de las operaciones de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a Genera PR –completada el 1 de julio– y las fechas de mayor demanda en el año.

El 7 de junio de 2023, FEMA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) completaron la instalación de las unidades portátiles que se ubicaron en la central Palo Seco, que inyectaron 150 MW al sistema. El 26 de septiembre, tras varios retrasos, se hizo lo propio con las máquinas colocadas en la central San Juan, que agregaron otros 200 MW.

Según LUMA, hasta el 31 de octubre, la generación adicional había evitado 59 relevos de carga.

En una entrevista reciente, el vicepresidente de Operaciones de Genera PR, Daniel Hernández Morales, precisó que los trabajos de reparación en tres plantas clave –Aguirre #1, Palo Seco #4 y Costa Sur #5– se han extendido más de lo anticipado, lo que tiene el efecto en cadena de posponer las labores de mantenimiento de otras unidades. Sin embargo, aseguró que, para verano, la flota que opera la empresa tendrá en servicio el 65% de la capacidad instalada.

Actualmente, la capacidad disponible es de 52%, precisó Hernández Morales.

Tras participar hoy de una entrega de regalos en Guaynabo, Pierluisi recalcó que la generación adicional se mantendrá más allá del 15 de marzo, si bien corresponde a FEMA definir si traspasa el equipo por medio de un arrendamiento o venta al gobierno de Puerto Rico.

Independientemente del mecanismo que se escoja, el gobierno –y consecuentemente los consumidores– asumirá el costo del gas natural que utilizan las unidades para generar energía que, hasta el 15 de marzo, cubrirá FEMA.

“Depende del contrato de compra de combustible cuál es el costo. Al momento, no se está pagando. Hay que entender que la generación, básicamente, le permite a la AEE tener unos ingresos, y ese costo se traspasa, pero realmente no afecta el costo de la factura de la luz. Si el costo de combustible es razonable, va a estar bien, no habrá impacto en la factura”, afirmó el gobernador.

El gas natural que usan los megageneradores, como se anunció el año pasado, lo provee New Fortress Energy, empresa matriz de Genera PR.