En momentos en que comienza a discutirse públicamente la posibilidad de que se emitan acusaciones federales contra Eduardo y Walter Pierluisi, primos del gobernador Pedro Pierluisi, el primer ejecutivo dijo este jueves no tener información sobre el asunto y que tampoco ha sostenido comunicación con sus parientes.

“No tengo conocimiento alguno sobre ese asunto. Yo no he hablado con ellos, o sea, que no tengo conocimiento alguno. Pero repito lo que dije anteriormente: aquí nadie está exento de la ley, sea quien sea, no importa de quién venga, de quién sea familiar, de quién sea amigo, dónde trabaja No importa. El que actúa mal, el que le falla al pueblo, a la confianza del pueblo, que responda”, indicó Pierluisi cuando se le preguntó si conocía de posibles arrestos.

El pasado 20 de octubre, las autoridades federales allanaron las oficinas centrales de American Management, propiedad de Walter Pierluisi, así como el bufete Pierluisi Isern Law Office, PSC, y la residencia de Eduardo Pierluisi Isern, hermano de Walter.

Posteriormente, en noviembre, la Administración de Vivienda Pública (AVP) canceló los contratos de American Management and Administration Corp. luego de detectar incumplimiento. En esa ocasión, Pierluisi lamentó la cancelación, pero reconoció que era lo correcto a hacerse si se halló en incumplimiento.