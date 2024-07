Pedro Pierluisi cataloga como “admisión importante” reconocimiento de LUMA Energy sobre falta de mantenimiento a transformador

El gobernador Pedro Pierluisi catalogó este jueves como “una admisión importante” que LUMA Energy haya reconocido, en un informe, que el transformador que se averió, a principios de junio, en la subestación de Useras, en Santa Isabel , no recibió mantenimiento desde 2019 debido a la imposibilidad de transferir las cargas a otras líneas.

Tras conocerse que el transformador de reemplazo –trasladado por mar y tierra desde Caguas, a un costo de casi $4 millones– no había pasado las pruebas de rigor , LUMA informó que buscaría otro, ubicado en Maunabo . En días recientes, el alcalde Ángel Omar Lafuente colocó un camión en la entrada de la subestación del consorcio, en dicho pueblo, para impedir que el equipo sea sacado. Al respecto, Pierluisi opinó que se trata de una “controversia preocupante e innecesaria” . LUMA informó al alcalde, mediante carta, que debe mover el transformador a Santa Isabel y, para ello, confecciona un plan de trabajo.

“Ahora, lo que está pendiente es que le den un plan de trabajo que sea aceptable, no solo para la gente buena de Maunabo, sino también para los residentes de Patillas. Así que esperemos que ese plan de trabajo se someta y, entonces, veremos si rinde resultados. El propósito del plan de trabajo es, precisamente, que no haya esa situación… que, entonces, LUMA tenga acceso al área y pueda remover el transformador, que entiendo que no se está utilizando al presente”, apuntó el gobernador.