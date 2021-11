El gobernador Pedro Pierluisi adelantó este jueves que consultará con el juez superior Jorge Díaz Reverón si quiere ser renominado a la Judicatura, pero recalcó que, a su juicio, el togado no está impedido para ocupar el cargo.

“La decisión en cuanto a renominarlo no, no la he tomado. Quisiera consultarlo a él personalmente en cuanto a si desea que se le renomine”, dijo el gobernador tras participar de un evento en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, en Carolina.

Pierluisi renominó a Díaz Reverón como juez, pero en ascenso para el Tribunal Apelativo. Sin embargo, la Asamblea Legislativa, cuya sesión ordinaria terminó esta semana no pasó juicio sobre su designación. Previo a que se acabara la sesión, Pierluisi optó por retirar la nominación, lo que le permitiría volverla a someter.

Sin embargo, informes periodísticos recientes dan cuenta de una demanda en la que se alega que el esposo de la exgobernadora recibió un lujoso BMW de manos de Fahad Ghaffar, un inversionista que reside en la isla, antes de que ella accediera a reunirse con su socio.

Se trata de una demanda por discrimen radicada por un exempleado de las empresas International Hospitality Restaurants Inc. (IHR) e International Hospitality Enterprises, Inc. (IHE).

“Esa decisión (de renominarlo) no se ha tomado, pero esa información que salió a relucir es lo mismo que había salido a relucir hace meses atrás y que entiendo que fue investigado por la propia rama judicial y demás, y básicamente no se le hizo ningún señalamiento, así que no es nada nuevo”, apuntó el primer ejecutivo.

“Le voy a consultar y en su momento decidiré si se renomina”, reiteró.

El término de Díaz Reverón vence el 30 de noviembre, indicó Pierluisi.