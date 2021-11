El gobernador Pedro Pierluisi indicó este miércoles que se inclina por convocar una sesión extraordinaria para atender nombramientos y varias medidas que quedaron sobre la mesa al finalizar la sesión ordinaria, incluyendo el proyecto para enmendar la llamada reforma laboral.

“Me veo inclinado a convocar una sesión extraordinaria por todos los asuntos que están pendiente, incluyendo nombramientos pendientes. Incluyendo proyectos importantes que están pendientes. (La reforma laboral) es uno de los proyectos que está pendiente”, afirmó a preguntas de la prensa al concluir la inauguración de un hotel en Carolina.

“Si fuera a decidir convocar una sesión extraordinaria, lo voy a hacer luego de los días festivos de Acción de Gracias. Es decir, sería hacia principios del mes de diciembre. La decisión no la he tomado. Voy a consultar al liderato legislativo para repasar todo lo que está pendiente y que merecería ser atendido en una sesión extraordinaria y entonces tomo mi decisión. Me reservo el derecho de convocar esa decisión luego de consultar al liderato legislativo. Pero tengo que admitir que me veo inclinado a hacerlo, pero no es lo ideal”, agregó.

PUBLICIDAD

Concluida la sesión ordinaria ayer, quedaron sobre la mesas varias medidas y nombramientos. De hecho, el gobernador retiró, antes de que acabara la sesión, 36 nombramientos que la Comisión de Nombramientos del Senado decidió no atender anoche, en el cierre de la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa.

Entre estos, los de Mariano Mier como comisionado de seguros, y de Enrique Völckers Nin como director del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (Prits, en inglés).

De esta forma, el gobernador pudiera someterlos nuevamente a evaluación de la Asamblea Legislativa.

El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Thomas Rivera Schatz, envió hoy una carta al primer ejecutivo solicitándole que, en caso de que convoque la sesión extraordinaria, incluya la reforma laboral “por la importancia del tema y en el ánimo de provocar un ambiente de certeza en el campo laboral y económico en Puerto Rico”.