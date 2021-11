El gobernador Pedro Pierluisi retiró esta noche un total de 36 nombramientos que la Comisión de Nombramientos del Senado decidió no atender esta noche, cuando culminará la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa.

Tal y como ocurrió el pasado 30 de junio, cuando el mandatario retiró 20 nominaciones, Pierluisi anunció el retiro de los nombramientos de Mariano Mier como el comisionado de la Oficina del Comisionado de Seguros, y el de Enrique Völckers Nin como director del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (Prits, en inglés).

Pierluisi también retiró las nominaciones de Mier y Völckers Nin en la carta que envió al Senado el 30 de junio, cuando finalizó la primera sesión ordinaria. Aunque Pierluisi renominó a estos funcionarios al día siguiente, 1 de julio, en esta ocasión el gobernador indicó a El Nuevo Día que solo renominará a estas personas si, tras realizar un análisis, encuentra que le es permitido por ley.

“Tenemos que hacer el estudio legal y está en curso para saber cuáles podemos renominar dentro de las reglas aplicables. Yo voy a renominar, si puedo legalmente renominar, lo voy a hacer para todos los candidatos. Si por alguna razón, hay algún obstáculo legal para que yo renomine a alguien, pues eso va a pesar en mi decisión”, abundó.

Pierluisi también retiró las nominaciones de Manuel Laboy Rivera a la Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito de Convenciones, y la Alejandro Camporreale Mundo a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR); el ascenso de los jueces Jorge Díaz Reverón (esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced), Camille Rivera Pérez, Ricardo Gil Marrero, José Johel Monge y Juan Carlos Negrón al Tribunal Apelativo; y el ascenso de los magistrados Santos Ramos, Henry Méndez, Tomás Eduardo Báez, Wanda Casiano y Katarina Stipek Rubio como jueces superiores.

También retiró las nominaciones de Manuel Hidalgo Rivera, José Díaz Díaz, Julio Lassus Ruiz, Rebecca Rivera Torres y Rodríguez Santiago como miembros asociados de la Junta de Planificación; y el ascenso de Yolanda Morales Ramos como fiscal auxiliar IV del Departamento de Justicia.

En declaraciones escrita, Pierluisi lamentó que las nominaciones no fuesen atendidas a poco más de un año de ser anunciadas y sometidas.

“Lamento que haya pasado casi un año y la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado no actuara sobre 36 nombramientos mientras que la Cámara de Representantes tampoco atendió dos nombramientos de importancia. Siempre que he realizado nombramientos, he presentado candidatos con la capacidad y los conocimientos para ocupar el cargo al que les designo. Es por esto que estoy retirando los nombramientos que no fueron atendidos y como ya había adelantado estaré haciendo renominaciones en la gran mayoría de los casos, y los anunciaré en su momento. Que quede claro, siempre procuraré por la continuidad y la sana administración del gobierno”, resaltó Pierluisi en su escrito.

Mientras, Pierluisi retiró las nominaciones de Vanessa Rozo y Roberto Juan Capestany como jueces municipales; Leonor Aguilar Guerrero, Melba Lizette López, Juan Antonio Hernández, Jessica Correa y Johan Rosa como registradores de la Propiedad; Ivelisse Maldonado Muñoz como procuradora de la Oficina de Asuntos de Menores; Hiram Pagani Díaz al cargo de comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico; Miguel Vivaldi Oliver a la Junta Evaluadora del Fondo contra Enfermedades Catastróficas; y Roberto Velázquez Torres, José Forina Alfonso y Natalia Debs Elías para la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

Por último, Pierluisi también retiró los nombramientos de Carola Ballester Descartes y Leslie Adames López para a Junta de Directores del Instituto de Estadísticas; y el de Víctor Merced Amalbert como director ejecutivo de la Junta para la Inversión en la Industria Puertorriqueña.