El Senado aprobó esta noche a viva voz, pero no en votación final, el comité de conferencia del proyecto que enmienda sustancialmente el estado de derecho laboral, el Proyecto de la Cámara 3.

Al no llevarse a votación, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, emplazó al gobernador Pedro Pierluisi para que someta la medida en una Sesión Extraordinaria -que no ha anunciado-. El portavoz penepé Thomas Rivera Schatz también hizo la exigencia.

“Le haremos la solicitud para que la incluya en la Extraordinaria”, dijo Dalmau Santiago.

El portavoz alterno penepé Carmelo Ríos objetó el “tono” con que se habló en el hemiciclo sobre “exigir” a Pierluisi que convoque una Sesión Extraordinaria y que se incluya la medida.

“No estoy de acuerdo con la tónica”, dijo Ríos.

PUBLICIDAD

La determinación fue tomada tras un acalorado debate, en receso, entre Rivera Schatz, Dalmau Santiago, la senadora independentista María de Lourdes Santiago y Ana Irma Rivera Lassén de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). En un momento dado, Dalmau Santiago tuvo que reconocer que la versión del informe de conferencia llevada a votación no era la misma que se había repartido entre los senadores.

Mientras debatían, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y el representante Domingo Torres García, quien encabezó la evaluación de la medida en la Cámara, observaban y de tiempo en tiempo rieron a carcajadas. También esperaban por el desenlace de la votación para entonces llevar la medida a votación en la cámara baja.

El informe fue repartido, según Rivera Lassén, a sus espaldas a pesar de presidir el informe de conferencia. Lo avalaron Dalmau Santiago, además de Marially González, Javier Aponte Dalmau, Gretchen Hau, Ramón Ruiz Nieves, Juan Zaragoza y Joanne Rodríguez Veve.

Rivera Lassén no lo firmó.

El informe en discusión elimina la lista de 22 días feriados que el Senado había propuesto para que se pagaran a tiempo doble. Como alternativa, se acordó pagar doble los días reconocidos como feriados por el gobierno que no caigan domingo, mientras que en los que sí lo hacen, se pagarían de manera sencilla, como el Día de las Madres y el Día de los Padres.

La paga extra estará reservada para el exceso de las 10 horas en una misma jornada laboral cuando haya un acuerdo de tiempo flexible y también cuando un estudiante trabaje en un día de descanso.

PUBLICIDAD

El lenguaje mantiene en 700 horas las mínimas necesarias para cualificar para el Bono de Navidad. No obstante, los empleados que trabajan en empresas con hasta 50 empleados y que generen menos de $10 millones anuales tendrán que trabajar 900 horas para cualificar para el beneficio.

María de Lourdes Santiago, tras la aprobación del informe a viva voz, solicitó reconsideración y fue secundada por Rivera Schatz. Finalmente Dalmau Santiago le permitió a ambos consumir turnos para defender sus posturas.

“Después de meses de trabajo, hace apenas unos minutos se me ha entregado un informe de conferencia del que no fue consultada y creo que ese es el caso de otros compañeros y compañeras, incluyendo a la presidenta del comité de conferencia”, dijo Santiago al denunciar que no se sentía preparada para votar sobre un voluminoso informe que no había podido leer.

“No puedo votar por esta medida. Probablemente tenga cosas buenas pero es tan confuso que le pregunté algo al presidente del Senado y no me pudo contestar”, dijo Santiago.

“Es evidente que este cuerpo no está en posición de aprobar esto”, insistió al advertir que el lenguaje de la medida provocaría litigación en el futuro, si es convertida en ley.

Finalmente solicitó una reunión para que todos los interesados pudieran analizar la medida.

Rivera Schatz también denunció que no fue consultado y que no fue hasta pocos minutos antes de que se llevara a votación el informe que finalmente se lo entregaron.

“Muchos compañeros teníamos preocupaciones y queríamos estar seguro que el balance final de la medida fuera adecuado tanto para patronos, trabajadores y el pueblo de Puerto Rico en general”, dijo. “Esto es un informe voluminoso y técnico”, insistió.

PUBLICIDAD

Rivera Schatz dijo que sería irresponsable votar por la medida en dichas circunstancias y anticipó que el gobernador Pedro Pierluisi vetaría el proyecto.

Rivera Lassén, por su parte, rechazó acusaciones de que tuviera la medida “detenida” y sostuvo que la lista de días feriados eliminada en que se cobraría doble -y luego a tiempo y medio en un informe de conferencia- fue eliminada a pesar de que fue una propuesta original de la Cámara, según dijo.

“Lo que se había propuesta era recuperar los domingos y los días de descanso (con paga doble”, sostuvo.

Rivera Lassén dijo que hoy estaba trabajando para que se pudiera llevar a votación “un proyecto que se pudiera presentar en sociedad”.

“Pero no firmé el informe, no me pidieron la firma y no lo vi hasta el final, cuando me lo entregaron”, dijo. “Hay cosas buenas, muy buenas, y no lo voy a dejar de decir pero faltan muchísimas cosas. No entiendo cómo hay un vídeo de que hay una promesa de derogar la Ley 4…”.