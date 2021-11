En momentos en que se acaba el tiempo en esta segunda sesión ordinaria para que se llegue a un acuerdo en torno al informe de conferencia del proyecto que enmienda considerablemente las leyes laborales del país, los legisladores independentistas María de Lourdes Santiago y Denis Márquez afirmaron que no han tenido participación en el proceso y que el próximo paso, ante el tranque, sería aprobar legislación sobre los temas en los que sí hay consenso.

El último día para aprobar el comité de conferencia en que se encuentra el Proyecto de la Cámara 3 es el 16 de noviembre.

Ayer en la tarde la presidenta del comité de conferencia del PC 3 en el Senado, Ana Irma Rivera Lassén, indicó a El Nuevo Día que su postura en cuanto a la paga doble en el proyecto sigue siendo la misma y que se limita a 25 fechas específicas, las horas trabajadas durante el día de descanso semanal y las horas trabajadas en exceso de 10 en una sola jornada laboral.

“Mi posición sigue siendo la misma”, indicó Rivera Lassén, ayer a eso de las 5:30 p.m., al indicar que no tenía información nueva que proveer en cuanto a avances en las negociaciones. Rivera Lassén argumentó que la propuesta original avalada por el Senado era paga doble todos los domingos y que el cuerpo legislativo ha cedido en ese sentido.

En entrevistas por separado, la senadora independentista María de Lourdes Santiago y su correligionario representante Denis Márquez no se expresaron optimistas en torno al futuro de la medida, que también se quedó pendiente al cierre de la pasada sesión. El sector privado ha desatado una campaña extensa contra la medida y objetan, además de la paga doble, otros elementos del proyecto, como aumentar de tres a cinco años el tiempo que tiene un trabajador para demandar por despido injustificado y reducir el periodo probatorio a tres meses, entre otros asuntos.

“En el comité de conferencia no he sido convocada a reuniones y tampoco se ha hecho una consulta directa”, dijo Santiago al indicar que solo recibió el informe de conferencia que ahora es objetado.

Ese documento no ha sido llevado a votación entre los miembros de los dos comités de conferencia. Sin embargo, el representante Domingo Torres García ha dicho que no tiene los votos en la Cámara.

“Hay razones para preocuparnos de que no baje nada a votación. Como sabes, en estos días de sesión entra el pulseo entre los dos cuerpos por asuntos que no tienen nada que ver con el mérito de las medidas”, dijo al referirse a negociaciones en torno a cómo un cuerpo legislativo condiciona atender una medida específica si el otro cuerpo legislativo atiende otra de interés.

“En ese fuego cruzado se quedan atrapadas medidas buenas”, dijo Santiago. “Si no progresa el PC 3 por la imposibilidad de llegar a acuerdos, Denis y yo estamos considerando presentar proyectos que atiendan asuntos en los que hay consenso”.

Por ejemplo, aumentar la acumulación de días de enfermedad y vacaciones y reducir la cantidad de horas necesarias para cualificar para el pago del Bono de Navidad, entre otros asuntos. Actualmente el periodo probatorio es de nueve meses y el gobernador Pedro Pierluisi propone que se rebaje a seis meses. El PC 3 dispone que sea tres meses.

“Si no es posible conseguir un acuerdo más amplio, quizás la alternativa es considerar cada punto, uno a uno”, dijo Santiago. “Preferiría la vía del consenso, pero tienen que haber unos gestos mínimos hacia el consenso”, agregó Santiago.

El reglamento del Senado faculta al presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau Santiago, de apoderarse del tema y descargar, con sus propios cambios, el informe de conferencia. Dalmau Santiago no ha respondido a una petición de entrevista de El Nuevo Día, pero dijo el lunes que, a su mejor entender, el tranque seguía siendo la paga doble.

En el caso de Márquez, también confirmó que no ha tenido participación en la discusión del comité de conferencia de la Cámara.

“Le he preguntado a la gente de la Comisión del trabajo y me dicen que están tratando de lograr algún acuerdo, pero estoy convencido que el tranque no es en la Legislatura, es si van a defender o devolver los derechos a la clase trabajadora o si van a aceptar las imposiciones del sector empresarial”, dijo.

Márquez coincidió en que una alternativa para salvar puntos de acuerdo sería radicar múltiples medidas.

“Es un tema que he discutido con gente de la sociedad civil, por decirlo de esa manera”, dijo. Le dice a Domingo (Torres García, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara) que en algún momento hay que aprobar o adelantar todo en lo que hay consenso porque hay temas importantes en la medida como la Ley 80, la interpretación de leyes laborales y contratos laborales… si hay consenso se puede adelantar algo”.

Ayer, el asesor legal del gobernador Pedro Pierluisi, Carlos Rivera Justiniano, reiteró que no existe ambiente en La Fortaleza para aceptar un proyecto de reforma laboral que incluya paga doble por trabajado extra.

“Ha habido un proceso de diálogo informal para saber la posibilidad de apoyar otras instancias que hay en el proyecto de reforma, pero la paga doble no puede ser. Entendemos que eso sería desastroso para los pequeños y medianos comerciantes y sé muchos legisladores de oposición están mirando empresas más grandes, pero el gobernador está mirando el panorama completo. Empresas grandes, megatiendas, industrias, manufactura... pero el pequeño comerciante y mediano no aceptaría la paga doble en este escenario económico”, dijo Rivera Justiniano.