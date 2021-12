Tras registrase anoche la undécima masacre del año en Cidra, el gobernador Pedro Pierluisi defendió hoy, miércoles, su estrategia anticrimen, al tiempo que rechazó que los asesinatos múltiples y otros incidentes violentos reportados recientemente en la isla respondan a falta de personal en la Policía.

“La estrategia de la Policía es la correcta: identificar gatilleros y sacarlos de circulación. Lamento tremendamente (lo ocurrido en Cidra), pero la Policía está debidamente dirigida y organizada para combatir la criminalidad”, dijo.

“Todas las masacres son desgraciadas, pero me llama la atención que dos de los que fallecieron eran dos de los más buscados (por la Policía). Es un incidente relacionado al narcotráfico que estamos combatiendo”, agregó.

La masacre ocurrió a las 11:46 p.m. frente al negocio La Lomita, que ubica en la calle Los Oliques del barrio Certenejas, en Cidra. Cuando las autoridades llegaron al lugar después de reportarse varias detonaciones, hallaron a cuatro hombres asesinados y dos heridos.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, solo se ha identificado a una de las víctimas como Jonathan Ortiz Castrodad, alias Onix, quien estaba en probatoria federal tras ser arrestado en 2020.

Según Pierluisi, cuando se desarticulan puntos de droga, “como se hizo (el mes pasado) con el Operativo 100 x 35″, se genera violencia, porque las organizaciones criminales “tratan de disputarse el control del territorio”.

“Eso no sorprende, pero uno no puede dejar de hacer este tipo de operativos porque puedan generar violencia, porque comoquiera que sea la meta es identificar a los gatilleros y esclarecer asesinatos. Ya 318 gatilleros han sido identificados y arrestados, y esclareceremos asesinatos porque, cuando arrestas a alguien por trasiego, puede cooperar y delatar o confesar la comisión de otros delitos. Así que la estrategia está muy bien pensada y va a continuar”, recalcó, al detallar que el 80% de los asesinatos se relaciona con narcotráfico.

Agentes de Servicios Técnicos de la Policía y el Instituto de Ciencias Forenses investigan la masacre en el barrio Certenejas en Cidra. (Alex Figueroa Cancel)

Sobre los recursos en la Policía, el gobernador sostuvo que un mayor número de efectivos no necesariamente se traduce en menos criminalidad, pero indicó que su meta es aumentar tanto la cantidad de academias como su tamaño. Este año, hubo dos academias, de las cuales se graduaron 426 cadetes.

La expectativa de Pierluisi es que, “cuando la quiebra (del país) quede atrás”, la Junta de Supervisión Fiscal autorice fondos para aumentar la cantidad de academias y su tamaño en la Policía.

“(Cuando ocurren incidentes como el de Cidra), se ponen a hablar que hubo 20,000 policías en Puerto Rico. Pero los asesinatos eran significativamente mayores que ahora. No necesariamente el número de efectivos hace la diferencia. Sí, queremos más policías, pero no es como que no vamos a estar listos (para combatir el crimen) a menos que tengamos 20,000″, dijo el mandatario, quien aseguró que los niveles actuales de asesinatos son comparables al 2019.

PUBLICIDAD

Evitó comparar las cifras con las de 2020, “porque el año pasado hubo un encierro (por la pandemia de COVID-19) y eso bajó la criminalidad artificialmente”.

Pierluisi mencionó, por último, que espera que la Legislatura apruebe y le envíe para su firma un proyecto de ley que baja de 21 a 18 años la edad para ser elegible a las academias de la Policía, con la garantía de que los cadetes saldrían con un grado asociado. Ese proyecto, sumado a que la paga en la Policía es ahora 30% más alta que hace dos años, ayudaría a aumentar el número de efectivos.

“Quiero que (el nivel de criminalidad mejore) y la meta es bajarlo a la mitad, pero eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Estaré vigilante y monitoreando los esfuerzos de la Policía. Pero no vamos a rendirnos en combatir este narcotráfico que utiliza violencia y que causa tantos asesinatos”, subrayó.

Sus expresiones se dieron en el recibimiento del rotor de la turbina de la unidad #6 de la central Costa Sur de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se averió en agosto y fue reparado en Estados Unidos. Se estima que la instalación acabará el 18 de diciembre y que, en o antes del 30 de este mes, la unidad esté nuevamente en servicio, aportando 410 megavatios a la red.