El gobernador Pedro Pierluisi volvió a lamentar hoy la situación que atraviesan sus primos Eduardo y Walter Pierluisi Isern, quien este jueves estarían declarándose culpable en la esfera federal por cargos que no han sido especificados, pero rechazó que la situación que enfrentan sus familiares tenga un impacto adicional sobre su administración.

“En cuanto a qué otro impacto puede tener esto, pues yo pienso que ninguno, porque en cualquier familia alguien puede fallar; lo importante es que respondan y en mi administración no hay tolerancia. Otra vez, sea quien sea, venga de donde venga”, respondió Pierluisi a preguntas de este medio sobre las consecuencias que tendría esta declaración de culpabilidad sobre su gobierno y su futuro político.

Dijo que su administración procedió de la manera correcta, una vez que una investigación de la Administración de Vivienda Pública (AVP) revelara que la empresa American Management, propiedad de sus primos y la cual administraba residenciales públicos desde 1996, había incurrido en “incumplimientos” de contrato. La cancelación de los contratos fue efectiva el pasado 30 de noviembre.

Sin embargo, un mes antes de los hallazgos de la investigación, las autoridades federales habían allanado las oficinas centrales de American Management, así como el bufete Pierluisi Isern Law Office, PSC, y la residencia de Eduardo Pierluisi Isern.

“En cuanto a mi administración, por lo que conozco y es lo que ha expresado en el pasado nuestro secretario de la Vivienda y, de igual manera, el administrador de Vivienda Pública, tan pronto tomaron conocimiento o detectaron posibles irregularidades, actuaron, le cancelaron los contratos a la empresa de mis familiares. No titubearon, hicieron lo que tenía que hacer”, señaló.

La empresa administraba 34 residenciales públicos en el área norte y noroeste.

El día del allanamiento, el abogado Osvaldo Carlo, representante legal de Walter Pierluisi, indicó que, según los documentos entregados por los agentes ese día, entendía que la investigación iba dirigida hacia asuntos relacionados con la contratación de servicios como parte de la administración de residenciales públicos en el país.

“Lo que conozco del tema es lo que los medios han publicado, principalmente a base de las expresiones del licenciado Osvaldo Carlo, a base de esas expresiones, sí, aparenta ser el caso que mis primos van a aceptar su culpabilidad en cuestión de par de días. No tengo el detalle de los delitos cometidos. Me apena la situación, porque son primos míos, pero me molesta, de igual manera, porque toda corrupción es reprochable, todo acto de corrupción es repudiable, venga de donde venga, incluyendo de mis familiares”, aseveró.

“Que esto acabe de esta forma a mi me duele y hasta cierto punto, sí, me apena, porque después de casi 30 años, que acabe en esto es inconcebible para mí”, agregó.