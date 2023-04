Los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi Isern, primos del gobernador Pedro Pierluisi, tendrán una vista este jueves para declararse culpables ante la magistrada federal Camille Vélez Rivé, según informa el calendario electrónico del Tribunal Federal en San Juan. La información del calendario no detalla por cuáles cargos se declararán culpables.

Ese calendario, que está sujeto a cambios, indica que la vista sería a las 9:30 de la mañana del jueves, en la sala 4 de la corte federal en Hato Rey.

De acuerdo con el calendario, la vista es para que ambos se declaren culpables mediante la radicación de una moción de “información” y relevo de ser acusados mediante un pliego que pueda emitir un gran jurado federal.

También señala que Walter Pierluisi Isern cuenta con la representación legal de los licenciados Eduardo Ferrer y Osvaldo Carlo, mientras que Eduardo Pierluisi Isern tiene como abogados a los licenciados María Domínguez y Javier Micheo. El Nuevo Día intentó comunicarse con los abogados, pero no fue posible de inmediato.

Las instalaciones de la compañía American Management and Administration Corporation, de los hermanos Pierluisi Isern, fue allanada en octubre pasado por agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda de Estados Unidos (OIG-HUD, en inglés), con asistencia de oficiales del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Como parte del allanamiento fueron ocupados los teléfonos celulares tanto de Walter como de Eduardo.

Desde su incorporación en 1995, esa empresa ha tenido contratos para la administración de residenciales públicos en Puerto Rico.

El mismo día del allanamiento, Carlo indicó que, según los documentos entregados por los agentes en el allanamiento, entendía que la investigación iba dirigida hacia asuntos relacionados con la contratación de servicios como parte de la administración de vivienda pública.

Señaló que apuntaban a sospechas de las autoridades federales sobre posible soborno, lavado de dinero y declaraciones falsas.

En aquel momento, Carlo también sostuvo que no guardaría relación con “asuntos políticos”.

“No hay nada de la campaña del gobernador que fue motivo del allanamiento”, sostuvo Carlo a El Nuevo Día en una entrevista en su despacho. “Vi el listado de documentos que estaban buscando y eso no se incluye nada que tenga que ver con campaña política ni mucho menos”.

“Te puedo decir que por lo menos de los documentos que examinamos no surge que exista una investigación que no sea de las funciones de administración que tiene la empresa en los residenciales públicos”, agregó. “De plano se puede descartar; no hay nada que apunte a asuntos políticos”.

Walter Pierluisi Isern fue director político dentro del equipo de la campaña electoral de su primo Pedro Pierluisi para los pasados comicios generales.