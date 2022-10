El licenciado Osvaldo Carlo confirmó que los documentos del allanamiento del jueves a propiedades de su cliente Walter Pierluisi Isern, familiar del gobernador Pedro Pierluisi, y de otros contratistas, apuntan a sospechas de las autoridades federales sobre posible soborno, lavado de dinero y declaraciones falsas.

Después de revisar dichos documentos, Carlo dijo entender que la pesquisa federal va dirigida hacia asuntos relacionados con la contratación de servicios como parte de la administración de vivienda pública y que no guardaría relación con “asuntos políticos”.

Pierluisi Isern fue director político dentro del equipo de la campaña electoral de su primo Pedro Pierluisi para los pasados comicios generales.

Como parte del allanamiento fueron ocupados los teléfonos celulares de Walter Pierluisi Isern y de su hermano Eduardo Pierluisi Isern.

“No hay nada de la campaña del gobernador que fue motivo del allanamiento”, sostuvo Carlo a El Nuevo Día en una entrevista en su despacho. “Vi el listado de documentos que estaban buscando y eso no se incluye nada que tenga que ver con campaña política ni mucho menos”.

“Te puedo decir que por lo menos de los documentos que examinamos ayer (el jueves) no surge que exista una investigación que no sea de las funciones de administración que tiene la empresa en los residenciales públicos”, agregó. “De plano se puede descartar; no hay nada que apunte a asuntos políticos”.

Walter Pierluisi Isern figura como presidente de la empresa American Management and Administration Corporation, en la que también trabaja su hermano.

Las oficinas de la corporación, ubicadas en el mismo lugar que el bufete de abogado de Walter Pierluisi en San Juan, y otra instalación cercana de la entidad, fueron allanadas el jueves por agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda de Estados Unidos (OIG-HUD, en inglés), con asistencia de oficiales del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Desde su incorporación en 1995, esa empresa ha tenido contratos para la administración de residenciales públicos en Puerto Rico.

Carlo explicó que, como parte de sus funciones con residenciales públicos, los administradores privados contratan servicios de suplidores para distintos tipos de servicios, como por ejemplo para mantenimiento y reparaciones. Señaló que, dependiendo de la cantidad de la contratación, en ocasiones los administradores pueden seleccionar directo al suplidor, mientras que a veces tienen que solicitar cotizaciones o realizar subastas.

Según el abogado, “esa es una de las áreas que siempre ha sido de mucha preocupación para los federales y es un área que cuando no se maneja como se requiere, puede traer problemas”.

“Nosotros vemos, por el tipo de documentación que se está solicitando, que hay mucho énfasis en posiblemente ver aspectos de contratación porque se pidieron todos los contratos y de todas las transacciones económicas que tienen que ver con con esos contratos”, dijo Carlo.

“Nuestra impresión por los estatutos que están utilizando y lo que están solicitando es que es una investigación de contratación y, posiblemente, la manera en que esos desembolsos se llevaron a cabo, si se llevaron a cabo correctamente”, añadió.

En relación a los estatutos, Carlo dijo que la orden de allanamiento emitida por el tribunal se fundamenta en leyes que prohíben delitos como “soborno, lavado de dinero y declaraciones falsas”.

“Esos estatutos se citan. Lo que quiero decir es que todo eso es lo que ellos están investigando”, abundó. “Luego de un allanamiento, pues obviamente viene en proceso de inspeccionar todo lo que se ocupó y de revisar si hay información ahí que constituya delito”.

Sin embargo, por esos documentos Carlo no pudo establecer si el objeto de la investigación es su cliente, la compañía u otras que ha contratado.

Sin mencionar sus nombres, el abogado indicó que vio en los documentos que los agentes allanaron “tres a cuatro” compañías.

Sobre la posibilidad de algún delito de parte de Walter Pierluisi Isern, “me certifica el cliente nuestro que nunca habían confrontado problemas con el Departamento de la Vivienda, ni con ni con el Departamento de Vivienda Federal”.

Explicó que su presencia y del también abogado Eduardo Ferrer fue para asegurarse de que se cumplieran con los requisitos especiales cuando los agentes federales intervienen en una oficina de abogados. Pero Carlo dijo que no fue necesaria tal justificación porque no tocaron nada de la práctica legal, sino que solo abordaron documentos de American Management and Administration Corporation.

Comentó que espera recibir los equipos ocupados “en unos días”, pues brindaron todos los accesos, incluyendo el del celular de Walter Pierluisi Isern. Originalmente los agentes fueron a su casa, pero no se encontraba, así que lo entregó en la oficina. Carlo no representa a Eduardo Pierluisi Isern, pero dijo que estaba en casa de una hermana cuando los agentes fueron a buscar su celular con la orden del tribunal.

“Lo que esperamos es que esto culmine pronto para que se aclare todo la situación y, si hay alguna irregularidad, pues bregar con lo que surja”, afirmó.