COAMO - El gobernador Pedro Pierluisi lamentó este martes la cancelación del contrato a American Management and Administration Corp. (AMAC), empresa de su primo Walter Pierluisi Isern, que se dedicaba a administrar residenciales públicos, pero reconoció que era lo correcto a hacerse si se halló en incumplimiento.

“Mi administración constantemente vela por el cumplimiento con los requisitos de ley en el uso de fondos públicos sean estatales o federales. En este caso, el Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública (AVP) detectaron un incumplimiento y decidieron terminar el contrato de American Management”, dijo Pierluisi a preguntas de este medio.

“A mí me apena que después de 27 años dedicados a la administración de residenciales públicas, sin señalamientos que yo haya podido ver, que esa trayectoria acabe de esta manera. Pero el Departamento y la AVP hicieron lo que entendieron que había que hacer para corregir ese incumplimiento. También sé, porque me identificó con los cientos de empleados de esa entidad, que van a tomar las medidas para que no pierdan sus empleos. Para quien sea que sustituye a American Management, pues les ofrezca una oportunidad”, agregó.

La empresa American Management administraba residenciales públicos desde 1996. La AVP realizó una investigación interna en la que identificaron “incumplimientos” de contrato del administrador privado de 34 residenciales públicos en el área norte y noroeste. La cancelación será efectiva mañana miércoles, 30 de noviembre.

Las autoridades federales allanaron, el 20 de octubre, las oficinas centrales de American Management, así como el bufete Pierluisi Isern Law Office, PSC, y la residencia de Eduardo Pierluisi Isern, hermano de Walter.

Los contratos vigentes de American Management totalizan $6.3 millones, de los cuales $5 millones son con la AVP, entre otras cosas, para “mantener decente, seguro, sanitario y en buen estado” 34 residenciales públicos que albergan a 9,139 residentes.

Otro contrato de $150,000 con la AVP, para operar los refugios en situaciones de emergencia y proveer “condiciones de vivienda seguras y decentes” para los damnificados, también será cancelado, según confirmó la AVP.