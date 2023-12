El gobernador Pedro Pierluisi hizo este jueves un llamado a los miembros de la judicatura a tener presente, a la hora de establecer una fianza contra un imputado de delito, el impacto que su determinación tiene sobre el sistema de justicia y la confianza del pueblo en sus instrumentalidades.

“Es importante que el pueblo no pierda confianza en la judicatura, que no pierda confianza en el ministerio público, así que colectivamente, jueces y fiscales, tienen que tener presente el impacto que tienen decisiones como esa, que se ha criticado fuertemente, porque minan esa confianza que es importante para que nuestro sistema de justicia funcione”, señaló el primer ejecutivo.

Recientemente, diversos sectores civiles han cuestionado la determinación del juez Martín Ramos Junquera, quien rebajó de $50,000 a $2,500 la fianza impuesta originalmente contra Emmanuel Aponte Colón, el hombre que enfrenta cargos por agredir en el rostro a su progenitor, permitiendo que quedara en libertad supervisada.

PUBLICIDAD

Los hechos fueron captados por el sistema de seguridad del negocio donde ocurrió el incidente, en Las Piedras. Pierluisi dijo que no ha visto las imágenes, pero condenó lo ocurrido.

Recientemente, Henry Irizarry, de 75 años, y Genevive Rodríguez, de 80, fueron asesinados a puñaladas en su residencia en el barrio Húcares, en Naguabo. Mientras, en octubre, Angélica Adorno Cruzado, de 77 años, e Ildefonso Janeiro Rodríguez, de 83, resultaron muertos tras recibir disparos en su hogar en el barrio Arenales Bajos, en Isabela.

“Es algo espantoso y, por eso, es que estamos atendiendo el problema de la violencia de forme integral y multisectorial”, indicó el gobernador, al señalar que trabajan en la elaboración de un plan integral “para la reconstrucción social y la prevención de la violencia”.

El primer ejecutivo reconoció que el derecho a la fianza, según el ordenamiento legal vigente, lo que busca es garantizar que la persona arrestada comparezca al tribunal cada vez que sea citada y no su encarcelación. No obstante, mantuvo el llamado a la judicatura. El sistema de justicia establece, además, que toda persona es considerada inocente hasta que se le pruebe lo contrario.

“Aprovecho para exhortar a los miembros de la judicatura, con mucho respeto, que cuando estén estableciendo el monto de la fianza… tengan presente cuando una persona está imputada de un delito de gran envergadura, como decir asesinato, agresiones agravadas y demás, que denota peligrosidad de por sí”, señaló.

De forma similar se expresó en cuanto al remedio de “habeas corpus”, un derecho constitucional que tiene toda persona imputada de delito a quien se le debe garantizar no estar detenido preventivamente por un término mayor de seis meses (180 días) sin que se celebre un juicio en su contra. Esta protección constitucional a los acusados se inicia desde que se encarcela a la persona procesada por no prestar fianza y está al amparo del Artículo II, sección 11, de la Constitución del Estado Libre Asociado.

PUBLICIDAD

“Es algo que distingue nuestro sistema de justicia porque, en otros países vecinos y en Latinoamérica, no existe tal recurso y hay personas que están en la cárcel indefinidamente mientras un caso está pendiente de verse, y eso no está bien, porque privarle de la libertad a cualquier ser humano es algo extremo… exhorto a los jueces a que sean estrictos a la hora de conceder prórrogas en casos de naturaleza penal”, recalcó.

La limitación de los servicios que ofrecieron los tribunales durante la pandemia de COVID-19 conllevó la liberación, mediante el recurso de “habeas corpus” de cientos de confinados sumariados a los que se les había expirado el plazo de detención preventiva en espera de juicio. Actualmente, dijo Pierluisi, situaciones como estas deberían ser la excepción.

“No debemos estar dilatando la atención de casos penales, particularmente cuando son casos como asesinatos, agresión agravadas, un robo… los casos se deben ver con celeridad y los jueces deben velar porque así sea y los fiscales también poner de su parte”, comentó.

Lo que no favoreció Pierluisi es realizar una nueva consulta dirigida a limitar el derecho constitucional a la fianza. “Eso se ha intentado en el pasado y no ha dado resultado. Yo no me veo inclinado a estar sometiendo legislación para enmendar nuestra Constitución en este momento”, subrayó.