Humacao - La familia de la pareja de adultos mayores que fue asesinada y calcinada en una residencia en Naguabo exige justicia y pide la cooperación de la ciudadanía para poder sufragar todos los gastos relacionados con el sepelio de sus seres queridos.

“Esto nos tomó por sorpresa. Nadie piensa tener que viajar por cosas así... Que se haga justicia. Dios nos va a dar eso porque yo lo sé. Dios no me va a fallar. Mi padre no se merecía eso y Dios nos va a dar esa tranquilidad para poder sostener lo que está pasando”, exclamó Tanya Irizarry, hija de Henry Irizarry, una de las víctimas.

Irizarry, de 75 años, fue asesinado junto a Genevive Rodríguez, de 80 años, en hechos ocurridos el 22 de noviembre en su residencia, en la carretera PR-3 del barrio Playa Húcares, en Naguabo. La pareja llevaba más de 40 años conviviendo y no tenían hijos en común.

“Nada nos va a dar paz (porque) son nuestros padres. Eso (su muerte) es algo que vamos a sufrir toda la vida. Uno no piensa que los padres van a morir de esa manera. No es justo para nosotros. Dios nos va a dar eso (justicia)“, abundó Irizarry. “Estamos pasando algo bien dificultoso. No estábamos preparados para nada de esto. Lo que queremos es justicia”, dijo.

Irizarry reveló que creó una cuenta en GoFundMe, denominada “Our parents Henry & Eva Funeral Expenses”, con el propósito de cubrir los gastos del sepelio y que los familiares que están en Estados Unidos, en estados como Minnesota y Nueva York, puedan viajar a Puerto Rico para los actos fúnebres. Al momento, han recaudado $980, pero la meta es $30,000.

“Nuestros padres Eva y Henry nacieron en Estados Unidos y trabajaron allí hasta su jubilación... En 2005 se jubilaron y se trasladaron a su residencia en Naguabo, que fue su paraíso hasta que su casa fue invadida e incinerada la noche de su asesinato. Ver los nombres de nuestros padres impresos a medida que se dan a conocer los detalles en las noticias locales es surrealista”, destaca la familia, en la publicación en GoFundMe.

David Irizarry, hijo de don Henry, dijo que están haciendo esfuerzos para recaudar el dinero que necesitan. De igual manera, clamó por justicia. “Claro que sí (confío en la justicia). Confiamos primeramente en Dios, que es nuestro norte y en la justicia”, agregó el hombre, quien es el único de los hijos de Henry que vive en Puerto Rico.

La familia de las víctimas llegó unida hasta el Tribunal de Primera Instancia de Humacao, donde estaba señalada el inicio de la vista preliminar contra Jenniel Alexander Rodríguez García, de 18 años, imputado por el asesinato. “Siempre hemos sido unidos, así nos criaron. Somos una familia unida, la familia de mi papá y la familia de mi madrastra”, agregó.

De igual manera se expresó Yvette Irizarry, otra de las hijas de Henry, quien sirvió para el Ejército de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. “Justicia para mí será que él (Jenniel) no pueda hacerle esto a nadie más, a ninguna otra familia. Eso será justicia”, precisó la mujer, a preguntas de la prensa, en los pasillos del Tribunal de Humacao.

Las declaraciones de la familia surgen en momentos en que la vista preliminar contra Rodríguez García, de 18 años, -quien enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, violaciones a la Ley de Armas, robo agravado, incendio agravado y destrucción de prueba- fue reseñalada para el próximo 19 de diciembre, a las 9:00 a.m., a petición de su posible defensa.

Con una mascarilla color azul, que tapaba gran parte de su rostro, uniforme de confinado y esposado de pies y manos, el imputado entró a sala a eso de las 11:55 a.m., de hoy y buscó con la mirada a su madre, Jennifer García, a quien le tiró una guiñada, mientras se escuchaba de fondo a un familiar de las víctimas llorando.

Iniciados los procedimientos ante la jueza Yaritza Carrasquillo Aponte, en la sala 202, del Tribunal de Humacao, las licenciadas Manuela Del Carmen Rivera Berríos y Celimar Gracia Marín, de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SALPR), levantaron bandera ante el poco tiempo en que se citó la vista.

A modo de recuento, la Fiscalía radicó cargos en ausencia contra Rodríguez García el 27 de noviembre y la Policía intensificó sus esfuerzos para dar con el paradero del joven, quien fue capturado dos días más tarde, el 29 de noviembre, en un motel en Naguabo, en compañía de una menor de 17 años, a quien este identificó como su novia. Tras estos hechos, el tribunal citó para el 1ero de diciembre la conferencia con antelación al inicio de la vista preliminar del caso.

“Se arrestó el 29 de noviembre y entonces citan, así rápido, para el 1ero de diciembre la conferencia y hoy (5 de diciembre) el primer señalamiento de vista preliminar. Para el 1ero de diciembre, hubo otros asuntos relacionados al señor Rodríguez García que se tuvieron que atender y no se pudo hacer la conferencia”, dijo Rivera Berríos.