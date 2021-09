El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia convirtió en ley este martes el proyecto que aumenta a $8.50 el salario mínimo por hora que cobran los trabajadores en Puerto Rico.

La iniciativa también contempla aumentos posteriores que para julio de 2023 elevarán la compensación mínima por hora a $9.50 y a $10.50 para mediados del 2024. Este último aumento, sin embargo, podría ser ajustado o cancelado por la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo, entidad adscrita al Departamento del Trabajo.

“Quizás haya legislación a nivel federal, pero yo no podía dejar de actuar”, dijo el gobernador durante una conferencia de prensa en La Fortaleza en la que anunció la firma de los proyectos. A nivel federal, la administración del presidente Joe Biden promueve un alza del salario mínimo a $15 la hora. La cifra surge de estimados de que esa compensación es la mínima para que los trabajadores tengan un salario digno.

La Fortaleza destacó los siguientes aspectos sobre la medida legislativa:

El primer aumento será a $8.50 y entrará en vigor para el 1 de enero de 2022

El segundo aumento será a $9.50 y entrará en vigor el 1 de julio de 2023

El tercer aumento entraría en vigor el 1 de julio de 2024 y el salario mínimo sería a $10.50, pero dependería de la aprobación de la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo

No aplica a los empleados del gobierno de Puerto Rico

No aplica a los que están en la industria agrícola

No aplica a los trabajadores que reciben propinas

No aplica a los empleados por cuenta propia

El gobernador alegó que como la iniciativa solo aplica a los trabajadores del sector privado, la Junta de Supervisión Fiscal no debe tener la capacidad de oponerse. Sin embargo, en el pasado, el organismo fiscal ha levantado objeciones sobre políticas públicas que no afectan al gobierno, sino a las empresas, alegando que trastocan la planificación económica que vislumbraron en el plan fiscal vigente. Esto ocurrió, por ejemplo, con las tarifas de acarreo terrestre.

“El asunto no ha sido discutido en el seno de la Junta. No veo por qué la Junta deba objetar este asunto. Si acaso, lo que vi, y por cierto no fue de mi agrado, fue que se excluyeron a los funcionarios públicos”, dijo el gobernador.

Por otro lado, el ejecutivo informó que firmó el Proyecto del Senado 2020 que aumenta los beneficios que reciben los cónyuges o dependientes de cualquier empleado del Departamento de Seguridad Pública (DSP) que fallezca en el cumplimiento del deber. La medida es retroactiva a inicios de año para incluir a once empleados fallecidos.

En esencia, la compensación se eleva de 12 a 24 meses de salario. También se eleva de $2,000 a $5,000 el pago para sufragar los servicios fúnebres de los fallecidos.

El gobernador también aprobó el Proyecto del Senado 246 para prohibir la venta de productos de tabaco a menores de 21 años, la Resolución Conjunta del Senado 22 que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas incluir en su plan de mejoras la construcción de la segunda fase del desvío Gregorio Durán en Villalba.

Finalmente, el ejecutivo avaló la Resolución Conjunta del Senado 92, para que la antigua Escuela Superior Mercedes Palma en Caguas sea transferida a una entidad comunitaria y el Proyecto del Senado 181 que establece como política pública que no haya más recortes a las pensiones o a la Universidad de Puerto Rico, algo que había ya anunciado el mandatario.