El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, tiene en agenda llevar a discusión pública y aprobar, antes de que finalice la presente Sesión Ordinaria, proyectos de ley dirigidos a amortiguar el impacto que tendrá en los sectores de la agricultura y los pequeños y medianos comercios el incremento, a partir de enero, del salario mínimo a $8.50 la hora.

Se espera que en los próximos días el gobernador Pedro Pierluisi convierta en ley el Proyecto de la Cámara 338, que ordena el citado primer aumento automático y un segundo incremento a $9.50 para el 1 de julio del 2023. Un tercero aumento, condicionado a que se cumplan ciertas métricas, está pautado para el 1 de julio del 2024, que aumentaría el salario mínimo a $10.50 la hora.

Aunque sigue en discusión entre los cuerpos legislativos el lenguaje final del proyecto de reforma laboral que, entre otras cosas, incrementará el Bono de Navidad, la cantidad de días de acumulación de vacaciones y días de enfermedad, así como regresar al estatuto de paga doble por tiempo extra trabajado, Hernández Montañez entiende que el aumento al salario mínimo tendrá un impacto mayor sobre la agricultura y los pequeños comercios.

PUBLICIDAD

“El aumento del salario mínimo en pequeños comerciantes y en la agricultura no les permite a esos dos reglones competir y pagar esos salarios porque es muy oneroso. Si cumplieran con esos pagos, sin apoyo del gobierno, el producto va a ser muy caro y no podrán competir”, dijo Hernández Montañez al indicar, por ejemplo, que agricultores locales no podrían ir a la par contra importadores o contra competidores de mayor tamaño en la isla.

La intención de Hernández Montañez es crear, mediante legislación, una especie de fondo a ser distribuido entre agricultores y dueños de pequeños y medianos comerciantes.

“Sería entregarles un incentivo por empleado contratado. Se van a incluir ciertos parámetros”, dijo el líder cameral.

El legislador indicó que no hay claridad sobre cuánto dinero hay disponible para dicho fondo.

“La primera controversia será hasta dónde llegarán los umbrales y lo otro es cuánto dinero habrá disponible para costearlo. Eso se va a tener que negociar luego que finalice el Plan de Ajuste de Deuda, que es lo que tenemos que trabajar ahora”, respondió Hernández Montañez, quien reconoció que el tema no ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal.

“Es que no quiero traer ningún elemento que me distraiga”, dijo al referirse a que su único objetivo, por ahora, es crear la legislación.

Raforma laboral

En entrevista por separado, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, Domingo Torres García, indicó que esta próxima semana reiniciará las conversaciones con el Senado para finalmente llegar a un acuerdo en torno al Proyecto de la Cámara 03 (PC03), que enmienda considerablemente el estado de derecho laboral del país.

PUBLICIDAD

“Va a entrar en vigor un nuevo salario mínimo en enero y vamos a flexibilizar todo lo relacionado al aspecto laboral. Todo tiene un costo en cuestión de días de vacaciones que se van a devolver por completo al trabajador y estamos de acuerdo. Lo mismo con los días de enfermedad y el Bono de Navidad, y la indemnización por despido injustificado. Pero todo va a tener un impacto y tengo una preocupación con eso”, dijo Torres García. “Queremos devolver los derechos a los trabajadores, pero también queremos que haya patronos que los puedan pagar”.

En lo que concierne al PC03, todavía se debate entre la Cámara y el Senado, representado por la senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén. La Cámara favorece que se pague a tiempo doble solamente los días feriados reconocidos por el gobierno, que son entre 26 y 27. El Senado propone que sea todos los domingos y los días feriados.

Igualmente, se negocian las condiciones en que empleados y patronos podrán llegar a acuerdos para el trabajo flexible.