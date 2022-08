En un tono enérgico, el gobernador Pedro Pierluisi exigió este martes a la empresa LUMA Energy “cambios” o, de lo contrario, no avalará a la compañía para continuar a cargo de la transmisión y distribución del sistema eléctrico.

“Lo que he pedido es cambios significativos. Queda por verse qué cambios llevan a cabo. Como ya dije, yo no estoy satisfecho con el desempeño y voy a ir más allá. LUMA no va a contar con mi apoyo como gobernador a menos que se den los cambios que he pedido. Es tan sencillo como eso. No van a contar con mi apoyo a menos que yo vea los cambios”, dijo el primer ejecutivo.

“Ya se lo dije. Le dije que el tiempo apremia, que quiero esos cambios implatados a la mayor brevedad y que no van a contar con mi apoyo”, agregó.

De inmediato, se le cuestionó si cancelaría el contrato de alianza público-privada entre el gobierno y LUMA Energy, a lo que respondió que “cuando yo como gobernador digo que no van a contar con mi apoyo, a menos que se den esos cambios, eso tiene consecuencia”.

Las expresiones del gobernador se produjeron tras salir de una cumbre que tuvieron los alcaldes con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés). Allí ofreció un mensaje a los ejecutivos municipales.

Previo a estas declaraciones y tan reciente con la semana pasada, Pierluisi cambió su discurso respecto a LUMA Energy cuando se produjeron nuevas interrupciones en el servicio eléctrico que dejaron a casi medio millón de clientes sin servicio. Ahora, se cuece una manifestación frente a La Fortaleza, para este viernes, con la intención de exigirle al mandatario que cancele el contrato con la empresa.

Pierluisi aseguró que se comunicó -por la vía telefónica- con la “alta gerencia” de LUMA Energy “para pedir los cambios que son de conocimiento público”.

“He pedido que se cambie el plan de ejecución. He pedido que mejore el desempeño de LUMA, particularmente en el área de las interrupciones mayores y la duración de esas interrupciones mayores. He sido bien puntual en las cosas que quiero que cambien y estoy en espera de esos cambios”, precisó.

“El tiempo está pasando, mi paciencia se está acabando así que mejor que se den los cambios inmediatamente. A la mayor brevedad posible. Cada minuto que pasa, cada día que pasa y no se dan los cambios que yo he pedido, es un día más en que han perdido el apoyo del gobernador”, sostuvo Pierluisi.

Exigió que LUMA Energy cambie su plan de ejecución para proporcionar “el debido mantenimiento” a las líneas de transmisión y a subestaciones principales del sistema energético.

“La bola está en su cancha, tienen que expresarse cuanto antes, porque ya les digo, han perdido mi apoyo y eso tiene consecuencias”, sentenció.

Recordó que el pasado jueves se expresó insatisfecho con el desempeño de LUMA Energy, lo que representó un cambio en su discurso público.

“El tiempo está pasando. Mi paciencia se está acabando. Básicamente, tienen que actuar y actuar con sentido de urgencia y, como dije, sí, hay muchas consecuencias que pueden surgir si hacen caso omiso de mi llamado”, reiteró.

Destacó que también recabó de LUMA Energy que siga presentando, para la aprobación de FEMA, proyectos de reconstrucción de la red eléctrica.

Pierluisi, en un tono más sereno, dijo que tiene una “gran responsabilidad sobre sus hombros” al dirigir la isla. Recordó que su administración cumple con la Ley de Transformación Energética que dicta un cambio en el manejo de la red eléctrica del país. Asimismo, dijo que cumple con el plan fiscal del gobierno y el de la Autoridad de Energía Eléctrica.

“Tanto esa ley como los planes fiscales que acabo de mencionar exigen que en Puerto Rico tengamos una alianza pública-privada a cargo de la transmisión y distribución de la energía, y una alianza a cargo de la generación”, afirmó Pierluisi.

“Así que entiendan que esto no es cuestión de hablarle a las gradas y decir ‘cancela, cancela’ eso suena bonito pero yo tengo que velar porque no colapse el sistema eléctrico de Puerto Rico”, sentenció.

A preguntas de los periodistas, Pierluisi defendió la gestión del director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, Fermín Fontánes, aunque dejó entrever que pueden haber cambios.

“Él hace su gestión”, sostuvo.

Manifestación en ciernes

Respecto a la manifestación colectiva convocada para este jueves, el gobernador le restó importancia.

“Olvídense de eso. Eso es politiquería”, indicó.

Aseguró que no teme que la controversia con LUMA Energy provoque su salida de La Fortaleza.

“Gobernar a Puerto Rico conlleva muchas responsabilidades. Esta es una. Yo estoy siendo muy claro. Todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero eso que ni le pase por la mente absolutamente a nadie. Aquí tenemos una democracia que hay que respetar. Yo lo que estoy haciendo es cumpliendo con mi deber”, afirmó.