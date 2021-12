El gobernador Pedro Pierluisi no descartó hoy, lunes, la imposición de medidas de control adicionales a los viajeros que ingresen al país en vuelos domésticos, así como a los comercios donde se expiden bebidas alcohólicas y alimentos, como mecanismo para detener el repunte de casos de COVID-19 registrado en la isla.

“Si sepan que yo no descarto nada, pero estoy muy pendiente al aeropuerto y estoy muy pendiente también a los establecimientos donde se ingieren bebidas o alimentos. Con eso, ya tienen un anticipo. Esos son los que estoy velando particularmente”, expresó el primer ejecutivo concluida la graduación de 140 oficiales del Negociado del Cuerpo de Bomberos, celebrada hoy en el coliseo Juan Ramón Loubriel, en Bayamón.

La tasa de positividad por el COVID-19 en Puerto Rico se colocó hoy, lunes, en 13%, lo que supone la cifra más alta desde diciembre de 2020.

“Es decir, en el aeropuerto, si puedo tomar medidas adicionales que sean legales y constitucionales, las voy a tomar y, por otro lado, en cuanto a los establecimientos comerciales donde se ingieren bebidas alcohólicas y alimentos, ahí también estoy pendiente de eso y puede ser que vengan cambios”, subrayó.

Dijo que, particularmente, está observando los controles impuestos por el estado de Hawaii, donde hasta hace unos días el gobierno les exigía a los viajeros de vuelos domésticos completamente vacunados evidencia de una prueba negativa contra el COVID-19.

“Hay algunas (medidas) que ya voy a tomar. Lo que pasa es que todavía no las hemos elaborado y no las he anunciado, pero van a ver que en los próximos días estaré tomando medidas adicionales en base a lo que veo actualmente”, afirmó.

Pierluisi emitió ayer, domingo, una nueva orden ejecutiva que establece que todo asistente a una actividad multitudinaria en espacios cerrados o abiertos y que propicie la aglomeración de personas tendrá que presentar una prueba negativa de coronavirus -molecular o de antígeno- realizada 48 horas o menos antes del evento, además de su evidencia de vacunación.

Dijo que está también pendiente a las recomendaciones de la Coalición Científica y no descartó acoger cualquier recomendación que le haga llegar el equipo de expertos. No obstante, dijo que “lo más que velo” es el número de personas hospitalizadas a causa del virus.

“Los hospitales están totalmente bajo control y no debe ser sorprendente”, dijo que esa estabilidad que presentan los hospitales a pesar de la llegada de la variante ómicrón se debe al nivel de vacunación.

Según los datos del Departamento de Salud, actualmente hay 53 hospitalizados por la enfermedad, divididos en 43 adultos y 10 pacientes pediátricos. Nueve adultos están en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de los cuales tres han requerido un respirador artificial. Ningún paciente pediátrico está en intensivo.

Mientras, en Puerto Rico se han inoculado con al menos una dosis 2,731,017 personas aptas de 5 años o más (88.8%). De estos, 2,439,302 personas están completamente vacunadas (79.3%). En la población de 5 a 11 años se han administrado 92,171 dosis.