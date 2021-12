El gobernador Pedro Pierluisi adelantó este lunes que no descarta imponer más medidas restrictivas para los viajeros, como el requerirle pruebas de COVID-19 negativas, para evitar la propagación del virus, particularmente la entrada de la nueva variante ómicron.

“Yo no estoy descartando el requerir pruebas nagativas. Ese es el próximo paso. No lo he dado todavía. Estoy viendo las estadísticas, viendo a ver cómo se da esa transmisión en los estados. Si empiezo a ver que está (el virus) regado por todos los estados por los cuales recibimos muchos visitantes -como Florida, Nueva York, Texas, entre otros- entonces no descarto el requerir la prueba negativa”, apuntó Pierluisi.

A partir de hoy y a tono con nuevas medidas impuestas por el gobierno federal, el Departamento de Salud monitore el estado de salud de las personas que visiten Puerto Rico, a través del sistema Sara Alert. Todos los viajeros que lleguen a la isla deberán completar este formulario, sin importar su estado de vacunación o destino de procedencia.

PUBLICIDAD

El sistema Sara Alert permite estar al tanto de la ocurrencia de síntomas en los viajeros que entran a Puerto Rico. Desde su activación, este sistema ha identificado 6,764 casos positivos en sobre 4.8 pasajeros que han visitado la isla desde el 15 de julio de 2020.

El gobernador precisó que los viajeros que lleguen a la isla en crucero también deben ser sometidos a las mismas medidas.

“Si el crucero viene de una jurisdicción internacional, le aplican las medidas del gobierno federal que exigen prueba negativa 24 horas antes de la llegada al puertos. Y si viene de una jurisdicción doméstica, está sujeto a nuestras disposiciones. Es decir, la declaración de viajeros le va a aplicar a los pasajeros de cruceros”, explicó el primer ejecutivo.