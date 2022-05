El gobernador Pedro Pierluisi dijo este lunes que, aunque no lo descarta, al momento, no tiene en agenda hacer nombramientos para puestos vacantes como la Contraloría o un juez o jueza asociada para el Tribunal Supremo dado los problemas que han enfrentado designaciones previas.

“El Supremo ya pasamos lo que pasamos. Yo hice un nombramiento, una persona claramente capacitada y se retiró a solicitud del juez (Roberto Rodríguez Casillas). Eso ya sucedió. Yo no lo descarto (hacer otra designación), pero acabamos de pasar por esa situación totalmente desafortunada. Yo no le deseo a nadie pasar por ese calvario”, sostuvo el primer ejecutivo.

“Veremos. Si cambia la actitud del presidente del Senado, José Luis Dalmau, y la delegación del Partido Popular en el Senado, pues esto se pudiera reconsiderar. Pero la actitud ha sido, y es de conocimiento público, que a mí me parece una cosa inconcebible, que no hay suficiente carga de trabajo en el Tribunal Supremo para llenar esa vacante, que no ve la urgencia de llenar esa vacante. Estoy repitiendo lo que dijo el presidente”, explicó.

Sobre el cargo de contralor de Puerto Rico, el gobernador reveló que “ha estado buscando candidatos o candidatas”.

“Pero hasta el momento, nadie ha llenado mis expectativas. Por eso no he hecho nombramientos”, sostuvo.

El término, de 10 años, de la contralora Yesmín Valdivieso venció el 2 de julio de 2020, pero ella sigue en la silla porque no se ha nombrado un sustituto o sustituta.

Otras plazas del Ejecutivo que siguen sin nombramientos en propiedad son la Procuradoría de las Mujeres, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y la Oficina de Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS)

“En todas está la situación bajo control”, dijo el gobernador.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, también se mantiene en ese puesto luego que venciera su término y no hubiera consenso para encontrar a un sucesor.

“Eso pasó porque surge de la decisión del Tribunal Supremo, que anticipó que eso podía suceder”, dijo el gobernador recordando la decisión del alto foro judicial tras un pleito que presentó Dalmau.

Hoy, precisamente, el presidente del Senado presentó una propuesta para cambiar las “reglas del juego” en los nombramientos del Ejecutivo cuyos términos vencieron, pero que se han quedado de forma indefinida en sus cargos utilizando como fundamento la separación de poderes.

El gobernador fue parco respecto a esa propuesta.

“Tengo que esperar a ver el proyecto para poder opinar”, se limitó a decir.