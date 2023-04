El gobernador Pedro Pierluisi dejó claro este miércoles que no favoroce que se limite la cantidad de propiedades destinadas para alquiler a corto plazo como medida para aumentar el inventario disponible en el mercado y así limitar el uso de las viviendas para esos fines.

“No favorezco que se esté restringiendo el uso de propiedad privada. Le recuerdo a todos que la inmensa mayoría de las propiedades que se alquilan en Puerto Rico fácilmente el 90% son propiedades de gente de Puerto Rico que tienen todo el derecho de alquilar sus propiedades y tener un ingreso adicional. También tenemos gente que se ha mudado a Puerto Rico. Están bienvenidos para invertir en Puerto Rico”, dijo Pierluisi aunque no precisó de dónde provenía la cifra que ofreció.

En cambio, Pierluisi dijo que estaba a favor de “reglamentar el asunto a nivel estatal para no tener 78 diferentes reglamentos aplicándoles a los alquileres a corto plazo”.

Indicó que La Fortaleza colabora con el representante José “Cheíto” Rivera Madera, quien trabaja con un proyecto para atender los alquileres a corto plazo.

“Debe haber un registro a nivel estatal. Debe estar ubicado en la Compañía de Turismo. En ese registro para cada propiedad que se esté alquilando a corto plazo debe certificarse que se está pagando el impuesto por habitación de hotel que le aplica, número uno. También que se están pagando patentes municipales, número dos. Número tres, que se está pagando CRIM. Es decir, que la propiedad no esté exenta como una propiedad principal residencial”, explicó el primer ejecutivo sobre su postura en cuanto a los alquileres a corto plazo.

Igualmente, dijo que como parte de la regulación debe verificarse y velar porque los alquileres a corto plazo cumplan con los Códigos de Orden Público en cada municipio o cualquier otra reglamentación municipal.

Cuestionado sobre cómo entonces se lidiaba con la escasez de vivienda y la disminución de inventario disponible que provoca el alza en los alquileres a corto plazo, el gobernador mencionó algunas de las iniciativas que ha encaminado su administración. Por ejemplo, la compra de vivienda a desarrolladores para atender la necesidad que se estima en 23,000 unidades.

“Ahora mismo yo espero que el Senado reconsidere el voto en contra del proyecto que aumenta los topes para las viviendas de interés social. Espero que se reconsidere”, afirmó.

Pierluisi reconoció que su hijo, Anthony Pierluisi, tiene una empresa, desde el 2016, que se dedica a administrar propiedades rentadas a corto tiempo.

“Son (propiedades) de otros, de terceros. Pero obviamente aquí, en Puerto Rico, hay como 18,000 propiedades de alquiler a corto plazo”, dijo.

“En el caso de él, él está administrando cerca de 200 propiedades de 18,000. O sea que esto no tiene mayor peso. Mi postura tiene que ver con el bienestar de todos los puertorriqueños no de nadie en particular. Aquí estamos hablando de decenas de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, y otros que alquilan sus propiedades a corto plazo y generan un ingreso. Y eso es legal”, agregó el gobernador.