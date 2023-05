Aunque abrió la puerta a posibles enmiendas a las leyes 20 y 22 -o en su defecto, la Ley 60 del 2019, el gobernador Pedro Pierluisi rechazó este miércoles que el estatuto traiga consigo el desplazamiento de los puertorriqueños.

“La ley siempre puede ser enmendada, mejorada. Yo por ejemplo he dicho que… no puedo favorecer en el vacío. Tendría que ver cuál es la propuesta. Cualquier cambio tendría que ser prospectivo porque ya decretos otorgados son decretos que debemos honrar. El gobierno tiene que honrar sus contratos, sus decretos. La única excepción para eso fue la quiebra, que ya quedó atrás. Ahí las obligaciones contractuales del gobierno fueron modificadas como resultado del proceso de quiebra, pero no queremos volver a eso”, dijo el primer ejecutivo luego de que este medio le preguntara si favorecería cambios a la Ley 22.

La Ley 22 fue aprobada en el 2012 bajo la administración de Luis Fortuño y sus disposiciones fueron incluidas en el 2019 en el Código de Incentivos (Ley 60-2019). El senador Juan Zaragoza presentó y aboga por la aprobación de un proyecto de ley que introduciría cambios en la Ley 60 para aumentar las tasas contributivas que aplican a sus beneficiarios, sus obligaciones con el Estado y los requisitos con que tendrían que cumplir para ser elegibles para estos decretos.

En síntesis, Zaragoza aboga por exigir que el decreto sea a cambio de inversión y de creación de empleos.

“Sí, se ha planteado que debería haber un requisito mínimo de inversión en la isla. En principio, yo veo eso bien. También pienso que se puede exigir que esta persona, o el futuro inversor, pues demuestre que tiene un caudal importante y se puede establecer un umbral porque esto no es estar ofreciendo aquí decretos así porque sí. La razón de ser de este tipo de ley es atraer inversión a Puerto Rico, así que podemos evaluar si está cumpliéndose ese propósito”, aclaró Pierluisi.

De inmediato, dijo que los recaudos que los beneficiarios de la Ley 60 reportan al Departamento de Hacienda “son altísimos” y refirió a la agencia para el detalle.

No obstante, Pierluisi reiteró sus expresiones de que no es viable ni favorece el que no se fomente que extranjeros se muden a la isla porque, a su juicio, es xenofobia.

“El tú estar diciéndole a personas que vienen de fuera de Puerto Rico, incluyendo de otros estados, que no son bienvenidos es un error garrafal. Básicamente es xenofobia. Es racismo. Es prejuicio. No. Todos los ciudadanos de Estados Unidos tienen el derecho de moverse dentro de los Estados Unidos”, dijo.

El gobernador comparó la situación con la mudanza continua de puertorriqueños a diversos estados de Estados Unidos.

“En Estados Unidos siempre se les da la bienvenida (a los puertorriqueños). Siempre se le debe dar la bienvenida a los ciudadanos cuando cambian su residencia, se mudan de estado a estado o a un territorio como el nuestro”, sostuvo.

“Ya asuntos del llamado desplazamiento, eso depende del área en particular, qué es lo que está ocurriendo en el área. Aquí las agencias son las que otorgan los permisos”, agregó.

Además, reiteró que no favorece que se limite la cantidad de propiedades destinadas para alquiler a corto plazo como medida para aumentar el inventario disponible en el mercado y así limitar el uso de las viviendas para esos fines. Más bien, el gobernador sostuvo que favorece reglamentar el asunto a nivel estatal para que cumplan con los permisos, el pago de patentes y de códigos de orden municipal.

“En donde yo, hasta el momento, he dicho que no lo favorezco es que estén diciendo ‘mire, usted nada mas puede tener dos o tres propiedades alquiladas’ porque hay que respetar el derecho a la propiedad privada”, indicó.