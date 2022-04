El gobernador Pedro Pierluisi reconoció este lunes que le molestaron los crímenes ambientales que se produjeron en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas, que aún están bajo investigación criminal y civil.

“Seguro porque todos queremos proteger nuestros recursos naturales. Todos. Todos queremos que, particularmente, se protejan las áreas ecológicamente sensitivas”, apuntó el primer ejecutivo cuando se le preguntó sobre el tema.

Recordó que el Departamento de Justicia, entre otras agencias de gobierno, conducen una pesquisa.

“Di instrucciones puntuales de que se proceda a radicar todos los pleitos, las demandas que sean necesarias para que haya un cese y desista para todas las actividades ilegales. Que se desaloje a todo el que haya que desalojar, que no tiene derecho de estar allí. También he dado instrucciones para que se desconecte el servicio eléctrico y de agua a todo el que no debe estar allí”, dijo.

Pierluisi reiteró que las autoridades federales “también están mirando el asunto”.

“Lo importante es que, de una vez y por todas, se ponga orden. Se haga cumplir la ley en esa área”, afirmó.

Aseguró que tan pronto trascendió lo que sucedía en la reserva, tomó acción.