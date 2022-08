El gobernador Pedro Pierluisi fue cauteloso hoy, martes, cuando se le cuestionó por el regreso a clases para este próximo año escolar e indicó que “la inmensa mayoría de las escuelas” tendrán maestros y estarán en condiciones aptas para los alumnos y el personal docente.

“Aquí, otra vez, algunos como que vienen con una mente preconcebida para estar criticando a destiempo. Mañana tendremos el reinicio escolar. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de las escuelas van a estar en condiciones. De igual manera, y no me agrada decir esto, sé que siempre van a haber excepciones. Siempre habrá algunas escuelas que no están en condiciones”, reconoció Pierluisi.

“El secretario (del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés) muy bien ha dicho que si alguna escuela detectamos que no está en condiciones, se cierra y, entonces, procedemos a proveerle enseñanza de forma alterna, en lo que se corrigen las irregularidades o se hagan las reparaciones necesarias, pero vuelvo y digo, mañana la inmensa mayoría de las escuelas van a estar en condiciones y el sistema va a funcionar como debe”, abundó.

Respecto al reclutamiento de personal docente, el gobernador dijo “la inmensa mayoría de los maestros van a estar todos reclutados. Al revés, no va a faltar casi maestros en Puerto Rico. Lo que pasa es que algunas personas por las razones que sean -sea una agenda partidista, sea algún interés personal- critican por criticar, pero yo no lo voy a aceptar”.

Enfatizó que rechaza las generalizaciones y defendió las reparaciones anunciadas por el Departamento de Educación para lidiar con 246 escuelas en “estado crítico”.

Cuestionado sobre, al menos, cinco escuelas públicas con múltiple equipo decomisado, particularmente electrónico, Pierluisi dijo que busca optimizar los materiales que tendrán los estudiantes. Ahora bien, reconoció que quizás haya otro mecanismo para disponer de equipo.

“Lo que pasa es que en el sistema público de enseñanza cada vez más estamos usando la tecnología para enseñar”, dijo no sin antes indicar que se destinan fondos para pizarras electrónicas y tabletas en vez de computadoras.

Las expresiones del gobernador se produjeron tras preguntársele por el regreso a clases para este año en medio de denuncias de que las escuelas no están listas.