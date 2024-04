Pedro Pierluisi sobre los feminicidios ocurridos en la isla: “Cada uno de esos casos hay que investigarlo a profundidad”

“El año pasado, el número era mayor a esta fecha, pero cada uno es desgarrador. Cada vez que ocurre un feminicidio, sea íntimo o no, duele. En el caso de los íntimos, ya sabemos... estamos hablando de violencia de género, que es algo que estamos combatiendo férreamente, y cada uno de esos casos hay que investigarlo a profundidad y tomar las medidas preventivas que podamos tomar para que no se sigan repitiendo, pero se está haciendo el trabajo”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, trascendió que la Junta no cuenta con un representante de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), de Familia, un trabajador social y un psicólogo. La Junta se compone de siete miembros y requiere de cinco para tener cuórum.

Pierluisi dijo que tales vacantes no existían y que se trata de un asunto de interpretación.

“Lo que pasa es que algunos interpretan que no, que, por ejemplo, la jefa de una agencia no puede fungir como miembro de la Junta, y eso no es correcto. La posición de mi equipo de trabajo, incluyendo mi asesor legal en La Fortaleza, es que sí, que está operante, que tienen el cuórum para actuar. Lo importante es que hagan su trabajo de supervisión”, abundó.