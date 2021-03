“Yo no me intimido por amenazas, vengan de donde vengan”.

Así reaccionó el gobernador Pedro Pierluisi a expresiones publicadas hoy en los medios de comunicación en donde, según mencionó, fue amenazado con relación al futuro del contrato otorgado a la empresa Luma Energy para la operación de la transmisión y distribución de la electricidad en el país.

“Yo les voy a decir a todos que yo no me intimido por amenazas, vengan de donde vengan. Eso no funciona conmigo, así que conmigo sí se puede dialogar, conmigo sí pueden hacerme reclamos, pero el que viene así se encontró con este jíbaro, que eso no funciona. El que ha visto un jíbaro sabe la que viene y a mí, conmigo eso no va, así que, que respeten, siempre con respeto”, puntualizó el primer ejecutivo.

Abordado sobre sí las expresiones en tono amenazante provinieron del presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, quien ayer dijo que el país podría remover de la gobernación a Pierluisi -tal y como sucedió con Ricardo Rosselló en el verano del 2019-, si no atiende los reclamos del gremio que exige la cancelación del contrato otorgado a LUMA.

“Yo no voy a poner palabras en la boca de nadie, pero que a mí no me vengan con amenazas, nadie, eso no viene conmigo. Siempre aquí va a haber orden, en Puerto Rico, mientras yo sea el gobernador de Puerto Rico y siempre voy a reclamar respeto, el mismo respeto que yo le tengo a todos”, respondió al ser abordado si se refería a las expresiones de Figueroa Jaramillo.

“El gobernador, que es un gobernador legalmente electo, pero no es legítimamente. Tiene un 32 por ciento nada más. Si este país, con el 42 por ciento sacó a Ricky no tengo la menor duda que con el 32 por ciento vamos a sacar a don Pedro Pierluisi”, dijo Jaramillo el martes en medio del paro de 25 horas decretado por la Utier.

Pierluisi alegó que es incorrecto que durante la campaña política se comprometiera a anular el contrato. “Este servidor fue bien claro en todo momento antes de asumir el cargo de la gobernación. Siempre dije que iba a revisar el contrato y de ser necesario, hacer lo que fuera posible por enmendarlo. Jamás dije que iba a cancelar ese contrato, así que dejen de decir que yo he cambiado de postura”, subrayó.

Destacó la creación de un comité timón, presidido por el designado secretario de Estado, Larry Seilhamer, para fiscalizar el contrato y la transición que se está llevando a cabo entre Luma Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Aquí la puerta no está cerrada a posibles enmiendas a ese contrato, jamas ha estado cerada”, puntualizó.