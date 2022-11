El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) decidió no proceder con una investigación a fondo sobre una denuncia presentada en contra de la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo, acogiendo así la recomendación del Departamento de Justicia.

En el comunicado del PFEI, se precisa que el Departamento de Justicia recibió una “correspondencia de carácter anónimo”, en la que se alegaba que la jefa de la AAA había hecho uso indebido de su vehículo oficial y que había ordenado a personal de su oficina realizar funciones “contrarias a los deberes asignados”.

De acuerdo con el PFEI, de la investigación realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia surge que los deberes y responsabilidades de la presidenta de la AAA no se circunscriben a ocho horas diarias, ni de lunes a viernes. Al ser una agencia de “primera respuesta”, Pagán Crespo debe estar disponible 24 horas del día. Igualmente, se concluyó que no se identificaron actuaciones contrarias a la ley o que no estuvieran vinculadas a sus responsabilidades.

Como parte de la investigación en Justicia, las fiscales asignadas a la pesquisa habrían evaluado los récords de AutoExpreso de los vehículos oficiales, además de realizado entrevistas y tomado declaraciones juradas que llevaron a la conclusión de que la funcionaria no había violentado la ley.

El PFEI concurrió con los hallazgos de este examen, así como con la recomendación del titular de Justicia, Domingo Emanuelli, de no designar un fiscal especial independiente.