La determinación del Departamento de Justicia de no recomendar la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra varios funcionarios electos y un excandidato del Partido Nuevo Progresista por sus vínculos con la empresa JR Asphalt crea un “peligroso precedente” e incrementa la desconfianza ciudadana en sus instituciones públicas, advirtieron hoy el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, y el exlegislador municipal independentista de San Juan, Adrián González.

Se trata, además, de una determinación que lacera la imagen de una agencia cuya credibilidad ha estado en juego recientemente por aparente inacción ante múltiples investigaciones ante su consideración. “Es un precedente tan peligroso lo que el Departamento de Justicia acaba de hacer…es premiar el alejarse de la ley y eso no se puede permitir”, dijo González. “La desconfianza que genera esto en los procesos institucionales del gobierno no aporta nada positivo a la sociedad puertorriqueña”, añadió.

El pasado 2 de mayo, Natal y González, junto a la exsenadora popular Rossana López, presentaron una querella contra el exsenador y actual alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo; el senador Juan Oscar Morales; los representantes Víctor Parés Otero y Jorge Navarro Suárez; y el excandidato a representante por el Precinto 2 de San Juan, Ricardo Rey Ocasio, por vínculos con la empresa JR Asphalt, para echar asfalto en vías públicas de la Capital.

“Nosotros cumplimos con nuestro deber ciudadano de ir a las autoridades con competencia, con la pericia y con la obligación constitucional de hacer la investigación, pero decidieron no hacerla y decidieron, entonces, ocultarle al pueblo de Puerto Rico la verdad sobre lo que ocurrió con ese asfalto”, señaló González durante una conferencia de prensa celebrada hoy más temprano.

“El daño irreparable que la están haciendo al servicio público, ellos parecen no entenderlo”, dijo, por su parte, Natal.

Aunque el PFEI podría evaluar la evidencia que tuvo ante sí Justicia y no acoger la recomendación de la agencia, ambos reconocen que las probabilidades de que esto ocurra son prácticamente inexistentes. “La bola está en esa cancha. Cuando ellos determinen qué hacer o qué no hacer, entonces procederemos a próximos pasos. Pero, no nos engañemos…”, expresó Natal. “Conocemos el tracto de esta Oficina. Por lo tanto, por eso hemos tomado la determinación de presentar toda la evidencia pública”, dijo el líder del MVC.

Natal anunció que harán público copia del referido que presentaron ante Justicia, incluyendo la evidencia documental que consistía de fotografías, contratos, adjudicaciones de subastas, audios y alegadas admisiones de los imputados en donde, a su juicio, por lo menos se planteaba la necesidad de continuar la investigación.

“Cómo es posible que el Departamento de Justicia, en una comunicación de menos de dos páginas, haya concluido lo que concluyó, porque cuando uno lee cada una de las circunstancias, cuando uno va en el orden de todo lo que ocurrió, la conclusión es obvia; que aquí hay los elementos suficientes para poder llevar a cabo esta investigación”, indicó Natal.

A juicio de Natal hay varios hechos que no estaban en controversia: que los aspirantes a cargos electivos coordinaban actividades de pavimentación que, “inequívocamente”, tuvieron un fin electoral al ser incluida en su propaganda política; y la procedencia del asfalto, la maquinaria y el personal utilizado para asfaltar las comunidades sanjuaneras.

Resulta “incontrovertible” también, según Natal, la asignación de fondos públicos desde la Asamblea Legislativa a dependencias y corporaciones públicas que utilizaban ese dinero para contratar a JR Asphalt, la participación de JR Asphalt en múltiples subastas del Municipio de San Juan bajo la incumbencia de Romero y que los señalados definieron el asfalto y la maquinaria provista por la empresa como “regalos” que, agregó, no fueron incluidos en los informes financieros ante la Oficina del Contralor.

“Si no fuera porque estamos hablando de Miguel Romero, si no fuera que estuviéramos hablando de representantes del Partido Nuevo Progresista, qué hubiese hecho el Departamento de Justicia”, cuestionó Natal. “Parecería ser que la vara es distinta cuando se trata de figuras del PNP”, expuso.

Natal reafirmó que, según los hechos y la evidencia presentada, los querellados podrían haber incurrido en violaciones a la Ley de Ética Gubernamental al no incluir en sus informes financieros una relación de los regalos recibidos, así como en los códigos de ética del Senado y la Cámara de Representantes que prohíben aceptar o solicitar “bienes”.

“Estas son algunas de las posibles violaciones a la ley que se ven en solamente lo que son hechos incontrovertibles. Si el Departamento de Justicia hubiese hecho el mínimo esfuerzo para buscar el resto de las piezas de este rompecabezas, hoy tendríamos evidentemente un desenlace distinto”, expuso Natal.

“Para las próximas elecciones, si esta vez fueron cinco quintales de brea, van a ser diez; y no van a embrear cinco calles, van a embrear diez calles, porque no les va a pasar nada. Ese es el mensaje que le está enviando el Departamento de Justicia a los funcionarios”, concluyó González.