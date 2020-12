Con la intención de designar en propiedad a Nino Correa como comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), el gobernador electo, Pedro Pierluisi, solicitó al senador Carmelo Ríos presentar un proyecto de ley que modifique los requisitos que se piden para ese cargo, que está bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

Sin embargo, para lograr su aprobación la pieza legislativa debe ser incluida en la sesión extraordinaria que comenzó la semana pasada.

“Entiendo que el senador Carmelo Ríos le pidió a la gobernadora que enmiende la convocatoria para incluirlo en la extraordinaria. Eso sería ideal porque si se le da paso, pues yo puedo hacer la designación (de Nino Correa)”, sostuvo Pierluisi.

Recordó que Correa está ocupando el cargo de forma interina. La ley orgánica del DSP exige que el comisionado del NMEAD tenga una maestría y experiencia. Correa no posee una maestría.

“Yo para poder tener la opción de designarlo para que esté en esa posición en propiedad, necesito una enmienda sino esa opción no la tengo. Tan sencillo como eso”, dijo Pierluisi no sin antes hacer la salvedad de que estaba haciendo una excepción porque está claro que no se debe legislar para beneficiar a una persona en particular.

“Se va a esmerar”

De otra parte, Pierluisi fue cuestionado sobre su decisión de dejar en el cargo de directora de la Autoridad de Carreteras a Rosana Aguilar Zapata. La funcionaria fue cuestionada fuertemente durante las vistas de transición y quedó claro que su desempeño, particularmente para acceder a fondos federales para el tren urbano, no fue el óptimo.

El gobernador electo pidió que se fuera “justo” con Aguilar Zapata. Dijo que ella rindió cuentas del uso de todos los fondos federales.

“Como todo en la vida, cuando hay que mejorar pues se mejora. La directora ejecutiva de la Autoridad sabe que mi prioridad es hacer obra con los fondos federales que tenemos disponibles. Que quiero que todos los jefes de agencia, sin excepción, actúen con sentido de urgencia a la hora de maximizar el uso de todos esos fondos federales que tenemos disponibles. El caso del tren urbano no es excepción”, dijo.

“Yo estoy seguro que la directora ejecutiva de la Autoridad de Carreteras se va a esmerar y va a mejorar en esa área en particular”, agregó.