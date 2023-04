Tras conocerse los primeros detalles del acuerdo que alcanzaron los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi Insern con las autoridades federales, el gobernador Pedro Pierluisi se volvió a expresar apenado por la situación que atraviesan sus primos que, como parte de su alegación de culpabilidad, enfrentarían pena de cárcel y el pago de una multa.

“Lo que hoy se demostró es que en Puerto Rico no hay impunidad. No importa quién sea, si le falla al pueblo, si comete un acto de corrupción va a tener que responder. En este caso estamos hablando de familiares míos, dos primos, que le fallaron a mi familia, que le fallaron al pueblo y ahora se enfrentan a severas penas. Hablo de la pérdida de su libertad, pago de cuantiosas multas. Se está haciendo justicia, como debe ser”, expuso el primer ejecutivo tras participar de una actividad en la que se conmemoró el “Día Nacional de los Borinqueneers”, en en reconocimiento a la valentía, servicio y sacrificio del Regimiento 65° de Infantería.

“Obviamente, me apena la situación en el plano personal, pero me molesta enormemente porque al fin de cuentas estamos hablando de apropiación ilegal de fondos federales que estaban destinados para administrar fondos públicos y eso a mí me toca de cerca porque mi padre fue secretario de la Vivienda por ocho años y se dedicó en cuerpo y alma a atender a los residentes de los residenciales públicos”, recordó el primer ejecutivo.

De acuerdo con la fiscal Marie Christine Amy, a través del esquema de corrupción, los hermanos Pierluisi Isern; el jefe de finanzas de American Management & Administration Corporation (AMAC), David Vélez Hernández; y la corporación se apropiaron ilegalmente de $3,712,000. De esa porción, Walter Pierluisi Isern –quien fue el primero en hacer alegación de culpabilidad hoy, más temprano- aceptó haber recibido $2,085,498.86.

Cuestionado sobre qué medidas adicionales podría tomar su administración para evitar casos de corrupción pública, Pierluisi sostuvo que las autoridades federales y estatales están realizando su trabajo en vías a identificar cualquier posible acto ilegal, pero llamó a la ciudadanía a denunciar posibles irregularidades. “Aquí hay un compromiso firme, fuera de líneas partidistas, en contra de la corrupción. Otra vez, hoy se está haciendo justicia como debe ser y espero que sirva de lección para otros que puedan caer en la misma desgracia”, expuso.

A pesar de las acusaciones, Pierluisi se expresó confiado en que este desenlace no afectará la asignación de fondos federales para la administración de los residenciales públicos. “Cada caso de corrupción es negativo, pero lo que pasa es que hay que ponerlo en el contexto de un programa que, otra vez, data de 30 años, en el que han estado múltiples entidades corporativas envueltas y no fue hasta ahora que se encontró la comisión de delitos”, puntualizó.