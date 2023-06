El gobernador Pedro Pierluisi deploró, este miércoles, que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, haya ido a Oslo, Noruega, para participar del International Leadership Summit, una cumbre para líderes legislativos, cuando solo restan días para que se acabe la sesión legislativa.

“Yo reconozco el valor de participar en organizaciones como esa, pero creo que el momento para ese viaje no es prudente o razonable. Estamos a días de que concluya la sesión legislativa; el presidente es el que controla la agenda del cuerpo, el calendario de trabajo todos los días en ese cuerpo. Entonces que esté ausente es como una ausencia de liderato, otra vez, a cuánto, a nueve días del final de la sesión”, afirmó el primer ejecutivo.

La Legislatura discute proyectos de envergadura, entre ellos, el presupuesto del gobierno de Puerto Rico para el próximo año fiscal, ascendente a $12,739 millones. Igualmente, están pendientes posibles enmiendas al Código Electoral. La sesión legislativa termina el 30 de junio.

Se informó que Dalmau regresa a la isla el sábado, 24 de junio.

“Tres o cuatro días en el que allí (en el Senado) no va a haber dirección en ese cuerpo”, sentenció el gobernador.

“El momento de ese viaje no es adecuado. Ese mismo viaje que se diera en cualquier otro momento del año, yo no lo criticaría porque reconozco que (en) estas organizaciones es bueno que haya representación de Puerto Rico, pero no el timing, el momento para ese viaje ahora, está fuera de lugar”, agregó.

Con la participación también en el viaje del portavoz alterno de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, el gobernador fue más leniente.

“Es otra cosa totalmente. Una cosa es el presidente del Senado y otra es que el portavoz alterno de mi delegación en el Senado esté participando de ese viaje. No es lo mismo ni se escribe igual. El PNP tiene ahí a su portavoz en el Senado (Thomas Rivera Schatz)”, apuntó.