Pese a la oposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobernador Pedro Pierluisi anticipó este lunes que firmará el proyecto de ley que da paso a la reforma laboral por entender que “hace más atractivo y seguro” el ingreso al trabajo en momentos en que hay carencia de mano de obra.

“Les anuncio que he decidido firmar el proyecto de reforma laboral que aumenta el tiempo de descanso, los beneficios marginales y las protecciones de empleo a los trabajadores en el sector privado de Puerto Rico. Esta nueva ley hace más atractivo y seguro entrar a la fuerza laboral en momentos en que la gran mayoría de las empresas están buscando empleados y en que necesitamos más trabajadores para adelantar la reconstrucción de Puerto Rico”, dijo el primer ejecutivo en un mensaje televisivo.

Además, justificó su decisión argumentando que un empleado bien pago es más productivo.

“Un empleado mal pago y agotado siempre será menos productivo que uno que se sienta bien compensado y protegido. Por ejemplo, un empleado debe tener derecho a un período razonable de vacaciones al año, pues eso aumenta -no disminuye- su productividad”, manifestó.

PUBLICIDAD

De inmediato, Pierluisi dejó claro que no está de acuerdo con la decisión de la JSF de no avalar la medida.

“La Junta de Supervisión amenazó con invalidar la ley de reforma laboral según aprobada, reafirmando su posición ideológica en contra de cualquier reglamentación del mercado laboral. La Junta alega que la misma impactaría negativamente nuestra economía, la participación laboral y la efectividad del programa del crédito por trabajo, reduciendo los recaudos del gobierno. No estoy de acuerdo”, sentenció.

“La posición de la Junta no tiene lógica, pues lo que estamos haciendo es mejorando la compensación y los derechos de nuestra clase trabajadora en momentos en que hay escasez de empleados en sectores claves de nuestra economía, como la construcción y el turismo”, agregó Pierluisi.

El gobernador había anticipado su determinación en días recientes cuando a preguntas de la prensa sobre la negativa de la JSF dijo que no se allanaría a la postura del ente federal.

“La Junta levantó una objeción. Quiero revisarla con cuidado para ver si tiene fundamento esa objeción porque no necesariamente porque la Junta se exprese de una manera, yo voy a estar de acuerdo. No. Puede ser que yo estoy en desacuerdo. Hay que ver cuál fue el fundamento que levantó la Junta. De igual manera, cuando me hablan de plan fiscal, esto no es como cualquier cosa que pudiera ser inconsistente con plan fiscal entonces viola Promesa”, dijo en ese entonces el gobernador.

Pierluisi dijo que su aval a la reforma laboral tiene como prioridad al pueblo.

PUBLICIDAD

“Por eso, siempre busco hacer un buen balance entre los intereses de todos los sectores en Puerto Rico y sigo enfocado en fomentar un desarrollo económico sostenible, agilizar la reconstrucción por toda la Isla, modernizar nuestra infraestructura crítica, impulsar mayor eficiencia en el gobierno, viabilizar una reforma contributiva integral que reduzca los impuestos a tu familia y a tu negocio, y lograr que Puerto Rico sea el mejor lugar para vivir, trabajar, invertir y retirarse”, afirmó.

El proyecto de la Cámara de Representantes 1244, que enmienda leyes laborales, llevaba más de una semana ante la consideración del primer ejecutivo tras ser trabajado por la Asamblea Legislativa con múltiples enmiendas.