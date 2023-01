Aunque el gobernador Pedro Pierluisi aguarda por la recomendación del secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, en cuanto al doble precio a las gasolineras, exhortó este jueves a que los comerciantes piensen con detenimiento antes de adoptar políticas que favorezcan las transacciones con dinero en efectivo sobre aquellas con tarjeta de crédito porque, a su juicio, puede ser perjudicial.

“Cada vez más se usan las tarjetas para pagar; esto es ya mundial. Cada vez menos se utiliza el efectivo para estar pagando y eso, desde mi punto de vista, no tiene vuelta atrás y tiene sus ventajas porque también -hasta cierto punto- es disuasivo en cuanto al crimen. El que no estén, por ejemplo, los comercios con tantas cantidades de dinero en efectivo. De igual manera, las personas que trabajan en los comercios, hasta cada uno de nosotros… las tarjetas (de crédito) son muy útiles, muy cómodas para sus usuarios”, dijo.

“Tener una clientela contenta… no estoy seguro que la clientela va a estar contenta si lo que se está haciendo es propiciando o disuadiendo en cuanto al uso de tarjetas (de crédito) porque aunque yo sé que lo que estamos hablando es de un descuento -hasta cierto punto- le están diciendo al que va a usar una tarjeta ‘mira no vas a salir igual que el que va a pagar en efectivo’. Yo pensaría que van a haber muchos que esto le puede incomodar. Personas que no quieren andar con grandes cantidades de dinero y que piensan que la tarjeta es una forma segura de pagar. Así es que mi exhortación a todo el que tiene un comercio es que lo piensen bien antes de estar estableciendo una política como esta. En cuanto a gasolineras, ahí yo voy a ver lo que dice el secretario del DACO porque sé que esa es una industria regulada por el DACO”, abundó el primer ejecutivo.

PUBLICIDAD

Torres Montalvo evalúa si favorece o no avalar un doble precio en las gasolineras para conceder uno inferior a aquellos que optan pagar en efectivo versus los que lo hacen con tarjeta de crédito, como establecía una orden administrativa del DACO entre 2011 al 2014.

No obstante, una legislación que está en vigor y prohíbe que los comercios impongan un cargo adicional por los pagos emitidos con tarjetas de crédito pudiera chocar con una nueva directriz del DACO.

Pierluisi dijo que el informe con las recomendaciones del secretario del DACO aún no lo tiene ante su consideración.

“La recomendación del secretario del DACO va a pesar en mí, o sea, va a ser importante para mí. Va a ser importante lo que recomienda. Lo otro que puedo comentar es que el caso de las gasolineras es diferente al resto de los comercios. Las gasolineras están reglamentadas, reguladas por el DACO así que ahí yo puedo ver porque el DACO ha intervenido. En cuanto al resto de los comercios, pues veremos. Pienso que en términos generales cada establecimiento comercial decide cómo interactúa con su clientela”, afirmó el primer ejecutivo.

Destacó que “usualmente” el gobierno no se inmiscuye en las políticas de los comercios a menos que se trate de prácticas injustas o engañosas.

Se expresa sobre votación en la Cámara baja

De otra parte, Pierluisi opinó sobre la disputa en la Cámara de Representantes federal que mantiene a ese cuerpo aún sin liderato.

“Sea quien sea, vamos a tener que trabajar con esa persona. Me imagino que ese tranque se va a resolver antes o después, pero nosotros tenemos nuestra propia agenda. Parte de las cosas que vamos a estar proponiendo no son controversiales desde el punto de vista de ambos partidos. Por ejemplo, que nos inserten en el programa de nutrición de los Estados Unidos, que llaman SNAP. Pienso que eso va a tener buena acogida tanto en la fila demócrata como republicana”, opinó Pierluisi.

PUBLICIDAD

Cuestionado sobre cómo se usan los temas vinculados a Puerto Rico como parte de esa controversia, Pierluisi dijo que lo medular es educar a los congresistas en cuanto cómo son los puertorriqueños.

“Hay algunos republicanos que se expresan consistentemente en contra de la posible estadidad para el distrito de Columbia y para Puerto Rico. Lo ven como estar añadiendo o aumentando el número de congresistas demócratas en el Congreso, así lo ven. Yo pienso que no conocen a Puerto Rico porque el que conoce a Puerto Rico sabe que aquí hay personas liberales, personas moderadas, personas conservadoras y aquí, con toda probabilidad, una delegación congresional, en su momento, va a tener representación tanto demócrata como republicana. Yo creo que esto es un esfuerzo de educación continua que tenemos que hacer con líderes del Congreso para que vengan a Puerto Rico y conozcan a nuestro pueblo porque el estar catalogando a nuestro pueblo como un pueblo totalmente liberal, no es correcto. Eso no es así”, sentenció.