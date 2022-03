El gobernador Pedro Pierluisi firmó hoy, miércoles, el Proyecto de la Cámara 513 para aumentar el salario base de los maestros y maestras del sistema público de enseñanza a $2,750 mensuales.

“Reconozco el empeño y el compromiso que tienen las maestras y maestros de la Isla, y que su labor es fundamental para el desarrollo de nuestras niñas, niños y jóvenes. Por eso, he firmado esta medida que establece el salario base en $2,750 que es consistente con el aumento que ya anuncié recientemente, pues es un paso en la dirección correcta. Como gobierno seguiremos trabajando para continuar haciéndoles justicia”, reiteró el gobernador en comunicado de prensa.

Según lo dispuesto en la ley, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Educación y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) anualmente deberán identificar, separar, garantizar y certificar los fondos necesarios para cumplir con esta ley.

Ante la noticia del gobernador, la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Mercedes Martínez Padilla, resaltó que la firma de la ley se debe a las movilizaciones masivas del magisterio durante el pasado mes y medio.

“Gracias a los miles de maestros que se ausentaron, gracias a los miles que han luchado sin parar. Es precisamente por su sacrificio que esto se logra. Gracias al trabajo unitario desde el Frente Amplio por la Defensa de la Educación Pública (FADEP) porque llevamos librando esta batalla juntos mucho tiempo”, declaró Martínez Padilla.

Ayer, la Federación se reunió con el asesor de asuntos laborales del gobernador, el licenciado Yamil Ayala, para exigir un retiro digno para el magisterio ante la entrada en vigor del Plan de Ajuste (PDA), que reduce sus pensiones y aumenta la edad de jubilarse a 63 años.

“Esto, nos debe abrir los ojos. Logramos la carrera magisterial y el aumento salarial. Nos falta nuestro retiro y No podemos descansar hasta lograrlo”, insistió la presidenta del sindicato.

“La Ley Especial de Salario Base para los Maestros y Maestras del Sistema de Educación Pública no menoscabará los derechos adquiridos incluyendo los tipos intermedios, aumentos y ajustes salariales otorgados con anterioridad a la aprobación de este estatuto, que haya sido obtenido por negociación colectiva, la reglamentación interna de la agencia o mediante legislación”, establece el comunicado.

El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el gobernador convirtió en la Ley 9 de 2022 el Proyecto del Senado 573 que devuelve derechos salariales a los maestros del sistema de educación pública que obtengan una maestría o un doctorado.

Dicha pieza legislativa ordena al Departamento de Educación y a la OGP a identificar $4,367,736 provenientes del Fondo General para cubrir en o antes de que culmine el presente año fiscal los pagos adeudados correspondientes al periodo que precede al año fiscal 2014-2015 conforme a la Ley de Carrera Magisterial de 1999.

Según Pierluisi, a partir de julio de este año, los maestros tendrán un aumento salarial de $1,000 con dinero del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés).

Por otra parte, el gobernador emitió un veto expreso al Proyecto de la Cámara 752 que pretendía establecer, entre otras cosas, garantías para el manejo y entrega de las estadísticas vitales entre el Departamento de Salud y el Instituto de Estadísticas “porque no es consistente con la Ley 53 de 2021 que es la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico”.

“Las enmiendas introducidas por dicha ley requieren que la Asamblea Legislativa solicite a la OGP una certificación que acredite la disponibilidad de fondos y en caso de que dicha agencia no la suministre en el término dispuesto, entonces la Comisión deberá consignar en su informe que la entidad no suministró la certificación oficial de disponibilidad de fondos en el tiempo dispuesto por ley, incumpliendo con el deber ministerial en la legislación vigente. En este proyecto, ese análisis no surge de los informes de Cámara o Senado”, argumentó el gobernador en una carta dirigida a los presidentes legislativos.

El primer ejecutivo señaló que, durante el proceso legislativo del proyecto cameral, no se contemplaron enmiendas sugeridas por el Departamento de Salud incluyendo el garantizar la continuidad de los procesos de validación-corrección y verificación por el que pasan los datos crudos obtenidos por el Registro Demográfico y proteger los datos personales de cada inscrito.