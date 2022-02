El presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore), Mateo Cidre, aseguró hoy que equiparar la paga de los empleados por propina al salario mínimo estatal de $8.50 provocará una reducción de horas a este tipo de trabajadores, la eliminación de plazas laborales y un alza en los precios para los consumidores.

“Equiparar el salario de los empleados por propina al salario mínimo estatal aparenta ser una garantía de ingreso fijo, pero el efecto real será para la mayoría un impacto en detrimento de sus ingresos. De igual manera seria perjudicial para el patrono responsable”, argumentó el empresario.

Las expresiones de Cidre se dieron hoy ante la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes que evalúa el Proyecto de la Cámara 1133 que busca aumentar el salario base de estos trabajadores a $8.50, pero de forma escalonada, comenzado este próximo 1 de julio.

Actualmente, el salario base de estos trabajadores es de $2.13 por hora, pero el patrono viene obligado a compensar la diferencia en caso de que al sumar las propinas no llegue al mínimo de $8.50 por hora. Esa equiparación no siempre ocurre, han denunciado algunos meseros y bartenders. “No podemos estar a favor de una medida que no tenga un análisis profundo e intenso de la situación actual de este país y del impacto que la misma vaya a tener, positiva o negativamente”, reafirmó.

Durante su comparecencia, Cidre presentó los resultados preliminares de una encuesta realizada por Asore entre 141 socios. De estos, cerca del 60% dijo utilizar un sistema de propinas individual y un 42% trabaja las propinas mediante “pote”. Mientras, un 30% indicó que el 90% de las propinas se reciben mediante pago por tarjeta de crédito o débito.

Alegó, además, que la consulta reflejó que el salario de estos trabajadores fluctúa entre los $18 y $23 por hora. “La encuesta realizada confirma nuestra postura de que el crédito por propina, aplicado correctamente, promueve mayor ingreso por hora para el empleado por propina versus el salario por hora fijo pretendido con el Proyecto de la Cámara 1133″, argumentó Cidre.

Para la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, sin embargo, estos datos no pueden ser de aplicación general, ya que hay factores que inciden en los ingresos de ese trabajador, como la ubicación geográfica del negocio. “El subsalario es un tipo de esclavitud, es un tipo de apropiación ilegal del trabajo de otra persona y es algo que nos debemos preguntar”, señaló la legisladora.

Cidre dijo que, a pesar de las denuncias públicas de meseros que han alegado que sus patronos no cumplen con el pago mínimo de $8.50 la hora, en ASORE no han recibido ninguna “preocupación”. “Esto nos lleva a concluir que este grupo es uno reducido y no representativo de la mayoría de los meseros u otros empleados por propina de la industria de restaurantes”, expresó.

Cómo ha sido la eliminación del “tip credit”

En su ponencia, Cidre señaló que estados que han eliminado el “tip credit”, como fue el caso de Maine y New York, tuvieron que revertir la determinación debido al alegado impacto negativo que tuvo en los ingresos de los trabajadores. Mientras, en ciudades como San Francisco y Seattle, que no tienen “tip credit”, el empleo en restaurantes de servicio completo se ha reducido en un 18%.

En el caso de ambos estados, sin embargo, la paga mínima es mayor a $2.13 la hora, ripostó el representante Juan José Santiago, uno de los autores de la medida. “Lo que no menciona la ponencia es que en Maine el subsalario mínimo para quienes cobran propina...es de $6.38 más propina”, dijo el legislador.

En Nueva York el subsalario mínimo es $10.00 más propina. “En ningún momento mencionan en la ponencia que 39 estados de Estados Unidos pagan más $2.13, ni se habla de la baja tasa de hostigamiento sexual en los siete estados que no pagan subsalario mínimo...”, señaló Santiago. “Aumentar este salario mínimo es hacerle dignidad a la profesión de mesero o mesera”, añadió.

La Asociación recomendó que el estado incremente los esfuerzos de fiscalización, que se asegure que los ciudadanos tengan acceso a los foros que atienden las querellas y y que se promueva el crecimiento económico de la industria.

“Realmente esta es la única industria grande en Puerto Rico que el patrono no paga la totalidad de salario a este tipo de empleado (el mesero)”, expresó el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez.