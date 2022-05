En momentos en que se han producido más de siete casos de actos de corrupción, el gobernador Pedro Pierluisi rechazó que Puerto Rico sea sacudido por una ola de este tipo de delito a causa de políticos dispuestos a delinquir.

“Lo que estamos viendo es que no hay impunidad. Ya no hay impunidad. Las autoridades federales y las autoridades estatales están haciendo su trabajo. Tan pronto se detecta corrupción, se investiga y si se confirma, se procesa. Y no hay excepciones. Aquí nadie está por encima de la ley y lo estamos viendo con esos casos de alcaldes. Inverosímiles algunos. Sorprendentes. Alcaldes que no esperan ni tres meses en el cargo para fallarle al pueblo. Lo que estamos viendo es que ahora sí que podemos decir que ya no hay impunidad porque aquí todo el que tiene que responder está respondiendo y no hay excepciones”, sostuvo el gobernador.

Desde mediados del año pasado hasta el presente, las autoridades federales han arrestado a los ahora exalcaldes de Guaynabo (Ángel Pérez), Aguas Buenas (Luis Arroyo Chiqués y luego Javier García) y Humacao (Reinaldo Vargas) por corrupción. Mientras que los de Cataño (Félix “El Cano” Delgado) y Guayama (Eduardo Cintrón) se declararon culpables.

Además, Joseph Fuentes Fernández, presidente del Comité de Acción Política (PAC) Salvemos a Puerto Rico, Inc., se declaró culpable de falsificar, ocultar o encubrir, mediante esquema, la identidad de los donantes que aportaron $495,000.

El gobernador se expresó a favor de limitar las donaciones de contratistas del gobierno.

“Lo que yo he propuesto, en cuanto a contratistas del gobierno, es que sometí un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, de administración, que establece un período de 90 días antes de la elección y 90 días después en el que se prohíbe que toda persona jurídica. Es decir, corporación pero también personal natural que sea un oficial, un directivo de una corporación que esté buscando un contrato o pidiendo una extensión de contrato con el gobierno, no puede donar”, explicó.

“También sometí un proyecto, y tampoco han actuado sobre esto porque es que lamentablemente la política partidista se mete en el medio, que exige que para todo contrato de servicios profesionales en el gobierno por una cantidad de $250,000 o más exista un proceso competitive y transparente. Es decir, que tú no puedes contratar así por dedo sino que tiene que haber un proceso competitivo para todo contrato de servicios profesionales que cualquier agencia del gobierno otorgue”, continuó.

Agregó que también favorece una medida del representante José “Ché” Pérez que exige que haya subasta “para todo contrato que tenga que ver con manejo de desperdicios sólidos o alquiler o venta a ser usada para el manejo de desperdicios sólidos en municipios”.

“Ahí tres proyectos específicos para atender estos asuntos de corrupción que han surgido”, afirmó el primer mandatario.

Ahora bien, Pierluisi no se mostró a favor de eliminar los donativos el efectivo de las campañas políticas.

“Yo no tengo problema de que sí se reduzcan significativamente”, dijo.

“Yo pienso que lo que hay que hacer es limitarlo lo más posible. Sé que la propuesta que se está discutiendo es bajar la cantidad, si mal no recuerdo, tiene que ser menos de $50. Yo favorezco el que los donantes -cuando estemos hablando de cantidades más allá de eso- estén totalmente identificados. Que sea todo transparente, que se sepa quién donó”, abundó.