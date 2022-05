En momentos en que dos alcaldes adicionales son procesados a nivel federal corrupción, el representante penepé José Enrique Meléndez puso en duda la capacidad del Departamento de Justicia de manera este tipo de caso y propuso que quien ocupe la titularidad de dicha agencia lo haga por 10 años como supuesto mecanismo para sacar la politización de la agencia

“El sector privado tiene un rol vital y ese rol no se puede reducir, pero el gobierno tiene la responsabilidad de ofrecer mecanismos confiables para denunciar cualquier acercamiento de conducta impropia o ilegal. La participación de elementos del sector privado es evidente en estos esquemas y también es evidente la desconfianza en el Departamento de Justicia estatal para manejar este tipo de casos. En Puerto Rico, para combatir la corrupción, dependemos de las agencias federales. Eso es vergonzoso. Para el récord”, indicó Meléndez en declaraciones escritas.

Aunque el veterano legislador sostuvo que le tiene “la más alta estima” al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, dijo que es hora de que el Departamento de Justicia sea separado de lo que llamó el vaivén político.

“Que el nombramiento del secretario de Justicia sea por un término que trascienda la administración del gobernador que lo nombró. Esta conversación tiene que darse si realmente queremos combatir la corrupción. Lo irónico de todo esto, es que personajes que no creen y que exigen la salida de las autoridades federales aprovechan estos eventos para ofrecerse como alternativa. ¡Que pequeños y tristes son!”, sostuvo Meléndez.

El legislador no lo dijo, pero sí lo pareció insinuar, que el Departamento de Justicia es incapaz de procesar crímenes de cuello blanco.

Esta mañana la fiscalía federal presentó cargos criminales contra los alcaldes de Aguas Buenas y Humacao. Ya han sido procesados en el mismo foro un exalcalde de Aguas Buenas y los primeros ejecutivos de Cataño, Guaynabo y Guayama.

“La corrupción es un verdadero problema para todos los puertorriqueños. Tiene que ser motivo de vergüenza y de indignación de todos. Este tipo de conducta no es justificable. Si alguien no lo entiende, no vive en Puerto Rico”, dijo Meléndez.