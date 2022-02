El gobernador Pedro Pierluisi reafirmó este martes en una entrevista televisiva las palabras que pronunció el lunes y que han levantado críticas de múltiples sectores de empleados públicos cuando dijo que “Nadie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero, pero el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad”.

En entrevista con Noticentro al Amancer, el gobernador sostuvo, luego de escuchar el audio de sus expresiones de ayer en la conferencia de prensa, que es “exactamente el mensaje que hay que decirle a todos”, en referencia a los servidores públicos.

“Cuando uno no está de acuerdo con una paga que tiene, unas condiciones, uno protesta y se queja, pero jamás claudica al deber. Sobre todo en áreas como la seguridad pública, un área sagrada, o la enseñanza de nuestros hijos. Hay que entender que esas son vocaciones. Y así puedo dar tantos ejemplos de personas que hacen sacrificios porque realmente tienen una vocación y a eso es que yo apelé. No quiere decir que no puedan protestar y quejarse. Pueden hacerlo fuera de horas laborables, pueden hacerlo durante fines de semana, pero jamás cerrar los portones de una escuela, cerrar los portones de una estación de bombas o de Policía, no, no, no. Eso jamás se debe permitir en una sociedad de orden y eso yo lo digo como gobernador representando a todos los puertorriqueños”, aseveró Pierluisi al periodista Jorge Gelpí Pagán.

PUBLICIDAD

En una rueda de prensa el lunes, en la que anunció entre otras cosas que al menos por los próximos dos años los maestros recibirán un aumento de $1,000 en su salario mensual, el gobernador reaccionó a los llamados a protestas por parte de educadores, bomberos y policías, entre otros empleados del gobierno, para reclamar mejor paga y protección a su retiro. En sus expresiones, Pierluisi dijo:

“Nadie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero, pero el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad. Y si por alguna razón cuestionan si debe seguir haciéndolo -o porque la paga no es la que espera o las condiciones de trabajo no son las que espera-, no está obligado a permanecer en esa posición. Ahora, si permanece en esa posición -y estoy hablando a nombre del pueblo de Puerto Rico- tiene que cumplir con su deber. No hay alternativas”, destacó el gobernador.

Las declaraciones del ejecutivo se enmarcaron también en el respaldo que han mostrado los policías y bomberos, así como otros sectores del servicio público, a la marcha que movilizó el pasado viernes a miles de maestros hacia La Fortaleza y que, a su vez, generó múltiples protestas en decenas de escuelas alrededor de la isla.

A juicio de Pierluisi, “hay formas y maneras de marchar y protestar, pero jamás debe conllevar poner en peligro la vida de los demás cuando ese es tu deber”.

Después del anuncio del gobernador sobre el aumento temporal, la Federación de Maestros, que agrupa a una parte de los maestros en la isla, comunicó que no quedaron satisfechos debido a que el aumento es “temporero” y ante la postura del gobernador sobre los reclamos de mejores condiciones de trabajo.

PUBLICIDAD

En tanto, diversos sindicatos y grupos de trabajadores acudieron desde ayer a las redes sociales para mostrar su rechazo a las expresiones de Pierluisi y señalarle, entre otras cosas, que reaccionó con “falta de sensibilidad” a un reclamo que han hecho los empleados públicos por varios años.

Por ejemplo, una usuaria en Twitter comparó las expresiones de Pierluisi con la forma en la que el exgobernador Ricardo Rosselló hablaba sobre los problemas del país en el conocido chat de Telegram.

Asimismo, la senadora popular Migdalia González señaló que las expresiones del ejecutivo “son reprochables, insensibles y una demostración de la falta de compromiso del PNP con los servidores públicos”.

“Los servidores públicos merecen respeto y el apoyo en sus reclamos. Pierluisi se ha es destacado por su ausencia y su insensibilidad”, agregó la legisladora en su cuenta de Twitter.

“No tiene la sensibilidad que se necesita para gobernar”

El presidente del Sindicato de Bomberos, José Tirado, señaló esta mañana que la matrícula de bomberos está “bien indignada” por las expresiones del gobernador.

Tirado, quien fue bombero por 30 años y 15 años después de su retiro, sigue al frente del sindicato, dijo que hizo un llamado a su matrícula a que perdonen al gobernador por las palabras que expresó porque “no tiene la sensibilidad que se necesita para gobernar”.

“Esas manifestaciones las hace el gobernador con un claro desprecio a los bomberos y policías. El gobernador no tiene la sensibilidad que se necesita para gobernar el país. No sabe la devoción que tiene un bombero para trabajar en este país por una miseria y no entiende que los bomberos hacen ese trabajo por el amor que le tiene a sus semejantes”, sentenció Tirado en entrevista con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Yo he llamado a que lo perdonen, porque como él no tiene esa sensibilidad... no podemos esperar otra cosa de él”, abundó.

Tirado mencionó que tanto bomberos como policías convocaron a la “Gran Marcha de la Indignación” para mañana, miércoles, a las 10:00 a.m. en el Capitolio, desde donde caminarán hacia la Fortaleza.

Aunque la intención principal es que los oficiales de seguridad pública realicen la protesta, Tirado precisó que han recibido el respaldo de otros sectores de la población, por lo que extendió la invitación a que cualquier ciudadano participe de la marcha.

“Nosotros hemos convocado al pueblo y a todo aquel que se sienta indignado por las expresiones del gobernador a que nos acompañen”, puntualizó.

Al igual que los maestros, los bomberos exigen justicia salarial y mejores condiciones de trabajo. El salario mensual de un bombero es de $1,500 y no se aumenta desde la gobernación de Sila María Calderón. La petición de los bomberos es que su salario se eleve a una cifra competitiva de $2,500, como otros estados de Estados Unidos.