El gobernador Pedro Pierluisi viajó este jueves a Nueva York para participar de la 31ª reunión pública de la Junta de Supervisión Fiscal (JFS), informó La Fortaleza.

Este encuentro se dará en momentos en que la JSF se prepara para responder a la orden de la jueza federal Laura Taylor Swain para que se modifiquen algunos aspectos del Plan de Ajuste de la Deuda (PDA) del gobierno central.

En unas escuetas declaraciones escritas, La Fortaleza informó que la reunión se llevará a cabo mañana, viernes a las 10:30 a.m. y que el secretario de Estado, Omar Marrero, fungirá como gobernador hasta tanto Pierluisi regrese a la isla el 18 de diciembre.

La jueza de distrito federal a cargo del proceso de bancarrota de Puerto Rico le dio a la JSF hasta el lunes, 20 de diciembre para responder a la orden, por lo que se presume que la reunión entre el ente y la administración Pierluisi tendría que producirse esta misma semana.

PUBLICIDAD

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) tendría otros tres días para contestar.

En reacción a la orden de Swain, el gobernador expresó ayer, miércoles, que “ahora la bola está en la cancha” del organismo rector. Aseguró, además, que estarían “bien pendientes” a la respuesta de la JSF.

“Vamos a estar bien pendientes. Gracias a Dios la juez no echó abajo el Plan de Ajuste. Es decir, no ha decidido negar o no confirmar el Plan de Ajuste, sino que le está pidiendo cuentas a la Junta en esas dos áreas”, sostuvo el primer ejecutivo.

La JSF, por su parte, afirmó a la jueza Swain que procurará corregir el PDA y que incluirá entre las enmiendas, el pago total de las reclamaciones de expropiación forzosa contra el gobierno para responder por estas en caso de que el Tribunal así lo ordene.

A su vez, el principal abogado del ente, Martin Bienenstock, reiteró que para viabilizar el PDA será necesario dejar sin efecto decenas de leyes estatales, incluyendo las leyes 80, 81 y 82 de 2020. Y para conseguir la anulación definitiva de las leyes en controversia, la JSF demandará al gobierno en los próximos días, según el abogado.

Ante la postura asumida por la JSF, el abogado del gobierno, Peter Friedman, dejó entrever a la jueza que el proceso de confirmación del PDA podría retrasarse, pues el gobierno necesitaría tiempo adicional para presentar sus argumentos al tribunal.