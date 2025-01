Ramón Luis Rivera Cruz niega violación de ley pese a que Comité de Transición aún no rinde informe final

Ramón Luis Rivera Cruz , presidente del Comité de Transición entrante, rechazó este miércoles que la administración de Jenniffer González haya incumplido con la Ley para Regular el Proceso de Transición del Gobierno de Puerto Rico ( Ley 197 de 2002 ), pese a que el grupo nombrado por la gobernadora aún no entrega su informe final.

De acuerdo con la ley, el Comité de Transición entrante entregará su informe final “no más tarde de siete días después de concluido el proceso de transición, que debe finalizar no más tarde del 31 de diciembre del año eleccionario”. Además, debe publicarlo en internet para “facilitar su acceso” al público.

“Te diría que aproximadamente el 90% ya está todo revisado y completado, así que, en los próximos siete días, debemos estar entregando el informe a la gobernadora. No es la primera vez que este tipo de situación ocurre. Por ejemplo, en la transición pasada, el informe, si no me falla la memoria, se entregó el 5 de febrero”, mencionó.